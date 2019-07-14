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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Öğrencileri en çok tıp memnun ediyor

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
Öğrencileri en çok tıp memnun ediyor

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR), ‘Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2019’ u yayımladı. Araştırmada üniversitelerdeki genel memnuniyet, ‘öğrenim deneyiminin tatminkârlığı’, ‘yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu’, ‘öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği’ ve ‘kişisel gelişim ve kariyer desteği’ gibi alanlar ele alındı.

188 üniversitede 35 bin 715 kişi ile yapılan çalışma, üniversitelerin yaklaşık yüzde 65’inde memnuniyetin geçen yıla göre düştüğünü gösteriyor. Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

VAKIFLAR SOLLADI

- Üniversite Araştırmaları Laborutarı, kurumları ‘A+’ ile ‘FF’ arasında puanlandırdı. Sıralamada çoğunluğu vakıf 14 üniversite en yüksek puan olan ‘A+’ aldı. Bir önceki yıla göre, genel memnuniyet puanını 42’üniversite arttırabildi. 115 kurum puan kaybetti. Öğrencilerin en memnun olduğu üniversite 2018 sıralamasındaki konumunu koruyan Özyeğin oldu. Onu, Sabancı ve Bilkent takip etti. Devlet üniversitelerindeyse beşinci sırada yer alan Abdullah Gül öne çıktı.

- Öğrencilerin en fazla memnun oldukları fakülte tıp oldu. Bunu diş hekimliği ve sağlık bilimleri takip etti. Memnuniyet düzeyi en az fakülteler ise fen-ebebiyat, orman ve ziraat oldu. En büyük kayıp 26 puan ile hukukta oldu.

- Derslerin verimliliği, akademisyenlerin ders işleme biçimleri hakkındaki görüşlere göre, öğrencilerin yüzde 64’ü tatminkar değil. ‘Öğrenim deneyiminin tatminkârlığı’ boyutunda üniversitelerin sadece 39’u ‘A+’ ve ‘A’ düzeyinde. Bu alanda ilk sırada Sabancı yer alıyor.

- Öğrencilerin en memnun kalmadığı alan üniversitelerin yönetim ve işleyişi. Sadece 14 üniversite öğrenci işlerinin işleyişi, üst yöneticilerin ilgisi, kararlara katılım ve sorunlara duyarlılık gibi konularda üst düzeyde. Bu listede birinci MEF.

- Öğrencilerin yüzde 42’si öğrenci kulüpleri, sosyal hayat, binaların fiziki koşulları gibi konularda memnun. ‘Yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu’ boyutunda 188 üniversitenin 80’i ‘B’ ve üzeri bir ortalamada. Bu alanda Yeditepe ilk sırada.

- İmkân ve kaynaklar öğrenciler gözünde çok problemli. 188 üniversitenin 72’si ‘B’ ve üzeri bir ortalamada. Bu alandaki zirvede Koç yer alıyor.

- Kariyer ve kişisel gelişim konusunda 43 üniversitenin performansı yüksek. Özyeğin ilk sırada.

Öğrencileri en çok tıp memnun ediyor

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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