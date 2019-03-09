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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
09.03.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Öğrencileri ders bahanesiyle kandırdılar! Karı - koca, cinsel istismardan tutuklandı

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Öğrencileri ders bahanesiyle kandırdılar! Karı - koca, cinsel istismardan tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, otostop ile araçlarına aldıkları 4 lise öğrencisini, 'derslerinde yardımcı' olma bahanesiyle eve davet edip, cinsel istismarda bulundukları belirlenen karı - koca tutuklandı! Olayın, bir öğrencinin yaşananları ailesine anlatmasıyla ortaya çıktığı belirlendi.

Vinç operatörü T.K. ile karısı H.K, otostop çeken 4 lise öğrencisini otomobile aldı.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Yaşları 14 ve 15 olan erkek öğrencileri "derslerinde yardımcı olma" bahanesiyle eve götüren T.K. ve H.K. evde öğrencilere yemek ikram etti. Yemeğin ardından çift, öğrencilere cinsel istismarda bulunurken T.K, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

YAŞANANLARI AİLESİNE ANLATTI

Olay, öğrencilerden birinin yaşananları ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Ailelerin şikayeti üzerine harekete geçen Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.K. ile karısı H.K'yi gözaltına aldı.

T.K'nin telefonunda yapılan incelemede öğrencilerin H.K. ile görüntüleri bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkemede olayı kabul eden T.K. ile eşi H.K, "nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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