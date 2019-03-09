Öğrencileri ders bahanesiyle kandırdılar! Karı - koca, cinsel istismardan tutuklandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde, otostop ile araçlarına aldıkları 4 lise öğrencisini, 'derslerinde yardımcı' olma bahanesiyle eve davet edip, cinsel istismarda bulundukları belirlenen karı - koca tutuklandı! Olayın, bir öğrencinin yaşananları ailesine anlatmasıyla ortaya çıktığı belirlendi.
Vinç operatörü T.K. ile karısı H.K, otostop çeken 4 lise öğrencisini otomobile aldı.
CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ
Yaşları 14 ve 15 olan erkek öğrencileri "derslerinde yardımcı olma" bahanesiyle eve götüren T.K. ve H.K. evde öğrencilere yemek ikram etti. Yemeğin ardından çift, öğrencilere cinsel istismarda bulunurken T.K, bu anları cep telefonuyla kaydetti.
YAŞANANLARI AİLESİNE ANLATTI
Olay, öğrencilerden birinin yaşananları ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Ailelerin şikayeti üzerine harekete geçen Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.K. ile karısı H.K'yi gözaltına aldı.
T.K'nin telefonunda yapılan incelemede öğrencilerin H.K. ile görüntüleri bulundu.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Mahkemede olayı kabul eden T.K. ile eşi H.K, "nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle