Öğrencilere maaş gibi burs

“Üniversitemizin kurucu Mütevelli Heyet Başkanı merhum Hasan Kalyoncu’nun bir rüyası ve hayaliyle 2008’de Gaziantep’te kurulan ve bölgenin ilk vakıf üniversitesi olan HKÜ, şimdiki Mütevelli Heyet Başkanımız Cemal Kalyoncu ve Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu öncülüğünde gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Çin’den başlayıp Avrupa’ya kadar giden İpek Yolu, ticari, akademik, sanatsal ve bir teknoloji yolu. Bu bağlamda üniversitemiz, İpek Yolu’nun bir büyüteci.

Her yıl yaptığımız ‘arama’ konferanslarıyla üniversitenin ‘ortak aklı’ güncelleniyor. Son konferansımızda üniversitemizin beş yıllık hedefi belirlendi. Hedefe ulaşmada başta uluslararası ‘üniversite trendleri’ değerlendirildi.

HEDEF ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE OLMAK

Üniversitemiz değişim ve kendini güncelleme doğrultusunda ‘vizyon ve misyonu’nu sürdürülebilir kılması için uluslararası mevcut kategorilerde var olan; ‘akıllı’, ‘sürdürülebilir’, ‘dijital’, ‘proje-bazlı uygulamalı’, ‘lider-girişimci’, ‘uluslararası’, ‘esnek’, ‘uzmanlaşmış’ ve ‘Ar-Ge’ üniversite tanımlarını ‘mevcut durumumuz’, ‘değişim talebimiz’ ve ‘stratejik hedefimiz’le kodladığımızda, tanımımız şu: Endüstriyle işbirliğinde, teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarıyla disiplinlerarasılığı önceleyen, bilimsel çıktı üreten, yetenekleri sanata dönüştüren, çevreci, toplumsal sorunlara duyarlı bir uluslararası üniversite. Öğrencilerimize başta karar alma yeteneğine sahip bireyler olmasını sağlayan ortamlar hazırlamaya çalışıyoruz. Onlardan iyi gözlem yapmalarını, kendilerini ve dünyayı tanımalarını, yorum gücünü kazanmalarını istiyoruz. ‘Ortak tarihimiz, ortak amaçlarımız ve ortak geleceğimiz’ hakkında fikir sahibi olmalarını, etik ve estetik değerlerden asla taviz vermemelerini, öğrenim alanlarında sunmaya çalışıyoruz.

TEKNOLOJİYİ ÜRETEN BİLGİ

İletişim fakültemizi de yeni kurduk. Amacımız, iletişim dünyasının ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak, öğrencilerimizin bilgi, donanım ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak. Kurgu laboratuvarlarımız, stüdyomuz, web radyomuz, cep sinemamız, medya atölyelerimiz mevcut. Öğrencilerimiz yazılı ve dijital dergi çıkarıyor. Kısa filmler, belgeseller hazırlıyor. Animasyonlar yapıp, hatta yeni karakterler üretip sergilere, workshoplara katılıyor. Önümüzdeki yıl yeni bir haber ajansı ve çekim stüdyosu açılacak. İletişim sektöründe üniversitelere düşen en büyük rol, ‘know-how’ yani teknolojiyi üreten bilgiyi üretmek. Bu yıl görsel iletişim tasarımı bölümüne 30, radyo televizyon sinema bölümüne 20 öğrenci alacağız. İki bölüme de alınacakların yarısı tam, yarısı yüzde 50 burslu olacak. Vakıf üniversitesi anlayışıyla hareket ediyoruz. Her fakültemizde tam, yüzde 50 ve 25 burslu kontenjanımız var. İlk 100’e girip üniversiteyi seçenlere ayda 5 bin TL burs veriyoruz. Her yıl, şehit ve gazi yakınları için yüzde 100 burs imkânı mevcut. Öğrencinin yıl içi başarı durumuna göre burs oranı artıyor.

Sinemayla ilgilenen öğrencilerin katıldığı Altın Baklava Film Festivali’nin üçüncüsünü yaptık. Bu yıl, iletişim alanında çalışan Balkan okullarıyla Erasmus protokolünü imzaladık. ‘Dünya Sinema Okulları Birliği’ne üye olma yolunda çalışmalarımız da sürüyor.”

SİLİKON VADİSİ’NDE AKILLI SAAT

“Öğrencilerimiz farklı alanlarda başarılara imza atıyor. Fakültemiz öğrencisi Celal Karasakal’ın ‘İpeğin 4300 Teli’ ve Enes Polat’ın yönettiği ‘Bab-ı Dem’ filmleri, Altın Baklava Film Festivali’nde ödül aldı. Sağlık bilimlerinden Övgü Doğruyol Türkiye eskrim şampiyonu; siyaset bilimi öğrencilerinden Abdülsamet Küçükoğlu Türkiye Üniversitelerarası Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Yeni kurulan basketbol takımımız, Üniversitelerarası Erkek Ligi müsabakasında 3’üncü oldu. Silikon Vadisi’nde akıllı saat projesi ‘WatchX’ kapsamında bileğe saat gibi takılan ‘Scratch’ ile yüksek lisans öğrencimiz Mustafa Tülü yatırımcıların dikkatini çekti.”

STAJLA İŞ DÜNYASINA HAZIRLIK

“Farklı fakültelere göre değişik staj uygulamalarımız ve protokollerimiz var. En önemlisi üniversite-iş dünyasının en etkin olduğu ‘CO-OP’ uygulaması. Bununla öğrenciler iş dünyasına hazırlanıyor. İletişim fakültesi öğrencileri için başta TRT olmak üzere yayın kuruluşlarında staj imkânımız bulunuyor. Ayrıca hukuk fakültemizde 103 kişilik mahkeme salonumuz mevcut, tek dönemde en az üç mesleki sertifika programı öğrencilere ’ücretsiz’ sunuluyor.”