Öğrencilere hasar nakli

İSTANBUL Valiliği hasar tespit edilen okulların listesini ve bu okulların öğrencilerinin eğitimlerine nerede devam edeceklerini açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir. İyi dersler diliyorum” dedi.

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

İstanbul Valiliği tarafından ağır hasarlı olduğu için tatil edilen 29 okulun 3’ü Gaziosmanpaşa’da bulunuyor. İsmi açıklanan okullardan Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Küçükköy İmam Hatip Lisesi (İHL) A Blok binası ve Gaziosmanpaşa 100. Yıl İlk ve Ortaokulu binalarında dün sıralar boş kaldı. Gaziosmanpaşa’nın en eski okullarından biri olan Vefa Poyraz Anadolu Lisesi binası 1968 yılında inşa edildi. Okul ilk yapıldığında tek katlıydı. İlerleyen yıllarda üç kat daha eklenen okul binası son depremde hasar aldığı için boşaltıldı. Mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki Meryem Şenol “Çocuklarım 1971’de bu okulda okudu. O zamanlar burası ortaokuldu. 80’li yıllarda üzerine kat çıkıldı. 2005 yılında tadilatı yapıldı” dedi. Kararın ardından çocuğunun kaydını aldırmak için okula gelen Nesrin Şahin “Görevliler öğrencilerin başka bir okula gönderileceğini söylediler. Benim evim buraya uzak. Başka bir okula giderse yol daha uzun olacak. Bu nedenle kaydını aldıracağım” diye konuştu.

ÜÇ KOLONU HASARLI

Boşaltılan okullardan Küçükköy İHL binası 1985’te inşa edilmiş. Depremde binanın bodrum katındaki üç kolon hasar almış. Okula gelen velilerden Nazım Tekin “Ben yıllardır bu mahallede oturuyorum. Okul binası çok eski. Yaklaşık 10 yıl önce tadilatı yapıldı. Tehlikeli olduğu için yıkılıp yapılması iyi olacak” dedi.

38 YILLIK OKUL

Gaziosmanpaşa 100. Yıl İlk ve Ortaokulu’nda ise kolonlar hasar aldı. Okulda hizmetli olarak çalışan Zeki Kılıç “1981’de yapıldı. Tadilatı yapılmıştı. Görevliler okulda detaylı inceleme yapacaklarını haber verdiler” dedi.

ÜÇ YIL ÖNCE TADİLAT

m Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Yenibosna Ortaokulu da ağır hasarlı olduğu için eğitime ara verildi. Yenibosna Ortaokulu öğrencileri ve veliler bilgi almak için okula gitti. Kızının 5. sınıfa gittiğini söyleyen Ayşe Oranç, “Bu okul evimize çok yakındı. Başka okula servisle göndermek zorundayız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Deprem anında kızım okuldaydı. O ve ben çok koktuk” dedi. Okul velilerinden Mehmet Ertuğrul ise “Ben mahallenin eskilerindenim. Bu okul 70’li yıllarda yapıldı. Bölgenin en eski okulu. 3 yıl önce de tadilatı yapıldı. Yaklaşık 1.5 milyon lira harcanmıştı” diye konuştu.

Arif Nihat Asya Meslek Lisesi

YIKILIP YENİSİ İNŞA EDİLECEK

m Ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle İstanbul Valiliği tarafından tatil edilen diğer okul da Çatalca’daki Arif Nihat Asya Meslek Lisesi oldu. 35 dönüm arazi üzerine kurulu olan lisedeki 5 binanın birkaç yıl önce yenilendiği, ancak ağır hasarlı raporu alan okulun önümüzdeki günlerde yıkılıp yerine yenisinin yapılacağı öğrenildi. Sadece 9. sınıfların eğitim gördüğü hasarlı binanın depremden sonra hızlıca boşaltıldığı ve öğrencilerin diğer dersliklere kaydırıldığı belirtildi.

Mimarsinan İlkokulu

KOLONLARI ÇATLAMIŞ

İstanbul Valiliği’nin ağır hasarlı olduğu için tatil ettiği Büyükçekmece Mimarsinan İlkokulu’ndaki veliler dün sabah saatlerinde okula akın etti. İki çocuğunun da Mimarsinan İlkokulu’nda okuduğunu söyleyen Zeliha K., “Müdür okulda sıkıntı olmadığını söylüyor. Ama valilik okulu kapatmış. Okulun kolonları çatlamış, demirleri görünüyor. Daha yeni boya yaptıkları için yeniymiş gibi görünüyor. Ben çocuklarımı bu okulun içine bir daha göndermem” dedi. Deprem anında çantasını unutan oğlunun eşyalarını almak için okula gelen Osman Alıca ise “Çocuklar zaten çok korktu. Valiliğin açıklamasından sonra ben asla çocuğumu göndermem. İnşallah hemen sağlam bir bina gösterirler” diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen başka bir veli ise okul müdürünün ve bazı öğretmenlerin okulun sağlam olduğu konusunda kendilerini ikna etmeye çalıştıklarını öne sürdü. Hasar tespit çalışmasını yapan ekiplerin, “Bu bina çok sağlam. Yıkılıp yeniden yapılsa bu kadar sağlam olmaz” dediklerini söyleyen veli, “Madem ekip binanın çok sağlam olduğunu söyledi, valilik neden ağır hasarlı dedi” diye sordu.

‘YENİDEN YAPILSIN’

İSTANBUL Valiliği’nce Silivri açıklarındaki depremin ardından eğitime ara verilen 29 okuldan Avcılar’daki az hasarlı Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'na gelen öğrenci ve velilere, bitişikteki aynı ismi taşıyan ilkokulda ikili eğitim görecekleri bildirildi. 1 ay süreyle güçlendirme çalışması yapılacak ortaokulda çocukları eğitim gören veliler, binanın yıkılarak yeniden yapılmasını istedi. (İhsan DÖRTKARDEŞ/DHA)