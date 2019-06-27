Öğrencilere beraat komutanlara müebbet
ARALARINDA askeri öğrencilerin de olduğu 307 sanıklı Kara Harp Okulu davasında karar çıktı. Darbe faaliyetleriyle ilgili toplam 194 sanık ceza aldı. Askeri öğrenciler beraat etti.
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Sincan Cezaevi kampüsünde bulunan salonda görülen duruşmada mahkeme heyeti son sözleri alınmayan bazı sanıklara söz verdikten sonra kararını açıkladı.
YAKALAMA VE TAHLİYE
Mahkeme, aralarında eski Kara Harp Okulu Dekanı Tuğgeneral Kerim Acar’ın da bulunduğu 19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ve iyi hal indirimi uygulamadı. Bu sanıklardan yedisine ayrıca okul komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz ve emir astsubayının 15 Temmuz darbe girişimi gecesi derdest edilmesi eylemi nedeniyle 27 yıldan 36 yıla kadar hapis cezasına hükmedildi.
Mahkeme, darbeye teşebbüs suçundan yargılanan 28 sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi sonra müebbet hapse çevirdi.
110 sanığa darbeye yardım suçundan 12-15 yıl hapis cezası çıktı.
Darbeye yardım suçundan ceza alan tutuksuz 36 sanık için mahkeme, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.
37 sanığa darbe suçundan beraat kararı verilirken FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay-7 yıl 6 ay hapis cezası çıktı. Mahkeme bu kategoride ceza verdiği bazı sanıkların tutuklu kaldığı süreleri göz önünde bulundurarak tahliyelerini kararlaştırdı.
Kara Harp Okulundaki darbe faaliyetlerini koordine eden firari albay İlhami Polat’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın ise dosyası ayrıldı.
94 SANIĞA BERAAT
Mahkeme aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu toplam 94 sanığın tüm suçlardan beraatına karar verdi. Kararda askeri öğrenciler için “Sanıkların olay gecesi askeri öğrenci konumunda bulunmaları, yaşanan olayları anlama değerlendirme ve karar alma hususunda tecrübe, rütbe ve bilgi düzeyleri değerlendirilerek TCK’nın 30/4 maddesinde düzenlenen işlediği fiilin haksız oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düştüklerinin kabulü ile ceza verilmelerine yer olmadığına kara verildi” değerlendirilmesi yapıldı.
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