Öğrencilere beraat komutanlara müebbet

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖğrencilere beraat komutanlara müebbet
GeriGündem Öğrencilere beraat komutanlara müebbet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
27.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Öğrencilere beraat komutanlara müebbet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Öğrencilere beraat komutanlara müebbet

ARALARINDA askeri öğrencilerin de olduğu 307 sanıklı Kara Harp Okulu davasında karar çıktı. Darbe faaliyetleriyle ilgili toplam 194 sanık ceza aldı. Askeri öğrenciler beraat etti.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Sincan Cezaevi kampüsünde bulunan salonda görülen duruşmada mahkeme heyeti son sözleri alınmayan bazı sanıklara söz verdikten sonra kararını açıkladı.

YAKALAMA VE TAHLİYE

Mahkeme, aralarında eski Kara Harp Okulu Dekanı Tuğgeneral Kerim Acar’ın da bulunduğu 19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ve iyi hal indirimi uygulamadı. Bu sanıklardan yedisine ayrıca okul komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz ve emir astsubayının 15 Temmuz darbe girişimi gecesi derdest edilmesi eylemi nedeniyle 27 yıldan 36 yıla kadar hapis cezasına hükmedildi.

Mahkeme, darbeye teşebbüs suçundan yargılanan 28 sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi sonra müebbet hapse çevirdi.

110 sanığa darbeye yardım suçundan 12-15 yıl hapis cezası çıktı.

Darbeye yardım suçundan ceza alan tutuksuz 36 sanık için mahkeme, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

37 sanığa darbe suçundan beraat kararı verilirken FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay-7 yıl 6 ay hapis cezası çıktı. Mahkeme bu kategoride ceza verdiği bazı sanıkların tutuklu kaldığı süreleri göz önünde bulundurarak tahliyelerini kararlaştırdı.

Kara Harp Okulundaki darbe faaliyetlerini koordine eden firari albay İlhami Polat’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın ise dosyası ayrıldı.

94 SANIĞA BERAAT

Mahkeme aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu toplam 94 sanığın tüm suçlardan beraatına karar verdi. Kararda askeri öğrenciler için “Sanıkların olay gecesi askeri öğrenci konumunda bulunmaları, yaşanan olayları anlama değerlendirme ve karar alma hususunda tecrübe, rütbe ve bilgi düzeyleri değerlendirilerek TCK’nın 30/4 maddesinde düzenlenen işlediği fiilin haksız oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düştüklerinin kabulü ile ceza verilmelerine yer olmadığına kara verildi” değerlendirilmesi yapıldı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Dikkat! Ve başladı... 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor
Kötü kokular gelmesi üzerine korkunç gerçek ortaya çıktı
Balıkçıların ağına takıldı! Vinçle taşındılar...
Şehit Eren Bülbül'ün adı ilk yerli ve milli SİHA'sına verildi