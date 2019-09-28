Öğrencilerden ‘hasar’ eylemi
İSTANBUL’un Silivri ilçesi açıklarında önceki gün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Çapa’daki İstanbul Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi’nde hasara yol açtı.
Öğrenciler okul binalarının duvarlarında çatlaklar, dökülmeler olduğunu, demirlerin açığa çıktığını belirterek dün derslere girmeyip oturma eylemi yaptı. Öğrenciler ‘Mezar taşı değil diploma istiyoruz’ pankartı açtı. Kliniklerde hasta kabul etmeyen öğrenciler, dayanıklılık raporu verilmeden ya da güçlendirme yapılmadan kliniklere girmeyeceklerini söylediler.
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