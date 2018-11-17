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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.11.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

Öğrencilerden 15 Temmuz şehitleri için anlamlı hareket

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Öğrencilerden 15 Temmuz şehitleri için anlamlı hareket

İstanbul, Bağcılar Fatih Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan polis, asker ve vatandaşları resmetti.

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  • Öğrenciler 15 Temmuz şehitlerini resmetti
  • Öğrenciler 15 Temmuz şehitlerini resmetti
  • Öğrenciler 15 Temmuz şehitlerini resmetti
  • Öğrenciler 15 Temmuz şehitlerini resmetti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sulu boya, kara kalem, akrilik boya teknikleriyle tuvale çalışılan portreler, 16 ila 18 yaş arasındaki Grafik Bölümü öğrencileri tarafından yaklaşık bir yıl süren çalışmalar sonucu tamamlandı. 

Bu çalışmaların yer alacağı "15 Temmuz Sergisi'nin" 20 Kasım Salı günü saat 11.00'de okulun sergi salonunda ziyarete açılacağı belirtildi. Okul müdürü Hamza Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizler için gözlerini kırpmadan şehit oldular. Biz de onlar için bir şeyler yapmak istedik. Grafik Bölümü öğretmen ve öğrencileri ile yaklaşık bir yıldır hazırlık yapıyoruz. Yoğun bir emek var. Bunu da bir sergi ile taçlandıralım dedik." ifadesini kullandı. 

Öğrencilerden Berru Doğa da, resimler üzerinde çok çalıştığını belirterek, "Asker portresini çizerken üzüldüm açıkçası. Bu askerimiz özel göreve çağrılıyor. Bebeği henüz 15 günlükken darbe girişiminde şehit oluyor. Üzücü bir olay ama bizim için çok değerli. 15 Temmuz çok kötü bir geceydi. Daha sonra bu olayları atlattığımızda, okula geldiğimizde çok fazla şey düşündük. Unutulup gitmemeliydi. Bir şeyler yapmalıydık. Bu nedenle sergiyi yapmaya karar verdik." diye konuştu. 

Ecem Aydın ise Cennet Yiğit'in portresini çizdiğini dile getirerek, "Ankara Gölbaşı'nda şehit olmuştu. Özel harekat polisi komiser yardımcısıydı. Beni etkileyen bir öz geçmişi vardı. Ben de bu nedenle onu çizmeye karar verdim. 15 Temmuz benim için bir kurtuluş anlamına geliyor. Portreleri çizerken oldukça duygulandım." dedi. 

Öğrenci Bahar Kablan da, sergi için yaklaşık bir yıldan bu yana emek gösterdiklerini anımsatarak, "17 şehidimizin portresini çizdim. Çizerken, çizdiğim kişilerin şehit olduğunu düşününce bir burukluk geliyordu içime ama yaptığımız şeyin sonucu da güzel olunca güzel duygular hissettim. Demet Sezen isimli şehidimizin tablosunu çizdim. Ankara'daki saldırıda şehit olan 58 kişiden biriydi. Kucağında çocuğu olunca buruk hissettim. İleride çocuğu hem gurur duyar hem de hüzünlenir." ifadelerini kullandı. 

Öğretmen ve öğrencilerin sergi hazırlıkları sürüyor. 

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