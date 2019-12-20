Öğrencilerde internet araştırması: Erkekler hem siber zorba hem mağdur

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ‘Çocukların Yeni Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık’ araştırmasının sonuçlarını dün basın toplantısıyla açıkladı. Şahin, araştırmanın 26 ilde ve 99 ortaokulda, toplam 3 bin 29 öğrenciyle yapıldığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Öğrencilerin yarısı her gün internet kullanıyor. Yüzde 63.3’ünün cep telefonu var. Öğrencilerin günlük cep telefonu kullanma süresi 1 saat 26 dakika. Televizyon izleme süresi 1 saat 29 dakika. İnternet kullanım süresi 2 saat 13 dakika. Dijital ortamda günlük oyun oynama süresi 1 saat 16 dakika. Ders çalışma süreleri ise 1 saat 30 dakika. Öğrencilerin yüzde 66’sı için cep telefonu, yüzde 44’ü için bilgisayar, yüzde 30’u için tablet, yüzde 35’i için televizyon çok önemli.

PAYLAŞMIYORLAR

Siber zorbalık ‘internette incitici yorum alma, kişisel saldırı altında olma izinsiz fotoğraf ve video paylaşımı, cinsel içerikli mesajlar alma’ olarak özetlenebilir. Araştırmanın önemli bir sonucu da öğrencilerin yüzde 59.6’sının internete bağlandığında tek başına olması ve çevrim içiyken siber zorbalıkla karşılaşma oranının yüzde 44.2 gibi yüksek bir oran olması. Her 4 öğrenciden 1’i karşılaştığı bu zorbalığı kimseyle paylaşmıyor. Erkek öğrenciler daha fazla siber zorbalığa maruz kalıyor ve daha çok siber zorba olma eğiliminde.”