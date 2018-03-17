Öğrenciler taşıdı

Boşaltılan okulun araç gereç ve eşyaları, öğrencilere taşıtıldı. Taşyapı tarafından yürütülen AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle 400 öğrencinin eğitim görmesi göz ardı edilerek bitişiğinde temel çukuru kazılan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi D Blok, 6 Mart Salı günü İstanbul Valiliği tarafından boşaltılmıştı.



Öğrenciler “Yeni sınıflarda elektrik, su ve ısıtma sistemlerinde sorunlar var. Dün elektrik olmadığı için öğleden sonra eve gönderildik. Bugün de derslerimiz yok. Sınıflar daha hazır değil. Okula gelip sınıflarda oturuyoruz. Bazı arkadaşlarımız da eşya taşıyor” dedi.



Okulda görev yapan eğitimciler, “Normalde eşyaları müteahhit firmanın taşıması gerekiyordu. Onlar bir kısmını taşıdı. Ancak taşıma işlemi bitirilmediği için öğrenciler taşımaya başladı” dedi. Okul müdürü Günay Bahçeci ise, “Dün yeni sınıflarda elektrik sıkıntısı oldu. Sonrasında eksiklikler giderildi. Sınıflar hazırlanıyor” diye konuştu.