Öğrenciler “Kadına şiddete hayır” dedi

ŞİDDETİ TEMSİLİ KIYAFETLERLE SERGİLEDİLER

Üniversitenin Psikoloji, Medya İletişim, Tiyatro ve Müzik Kulüpleri’nin birlikte düzenlediği projede, erkek öğrenciler öldürülen kadınların yakınlarını canlandırdı.

Öldürülen her kadının fotoğrafının ve hikayesinin yer aldığı sergi alanında her hikayenin başına temsili bir kadın kıyafeti bırakıldı. 55 kadının hikayesinin başına konulan temsili kıyafetler arasında kanlı gömlekler, etekler ve ayakkabılar yer aldı.





Sergiyi çok sayıda akademisyen ve öğrenci ziyaret etti. Etkinlik sonrası İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Dekanı İnci Tarı, “Öğrencilerimizin cinsiyet fark etmeksizin kadına şiddet konusundaki duyarlılıklarını takdir ediyorum. Bizler yönetim olarak bu konuda onların büyük destekçisiyiz.” dedi.





