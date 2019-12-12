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İSTANBUL
12.12.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

Öğrenciler “Kadına şiddete hayır” dedi

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Öğrenciler “Kadına şiddete hayır” dedi

İstanbul Arel Üniversitesi öğrencileri kadınlara yönelik şiddete farkındalık yaratmak amacıyla şiddete maruz kalan kadınların canlandırmasını yaparak onların ağzından yaşadıklarını anlattı. Etkinlik alanında “Şiddete El Atıyoruz” adlı destek köşesinde katılımcıların el izlerini bırakacakları bir alan oluşturuldu.

ŞİDDETİ TEMSİLİ KIYAFETLERLE SERGİLEDİLER

Üniversitenin Psikoloji, Medya İletişim, Tiyatro ve Müzik Kulüpleri’nin birlikte düzenlediği projede, erkek öğrenciler öldürülen kadınların yakınlarını canlandırdı.
Öldürülen her kadının fotoğrafının ve hikayesinin yer aldığı sergi alanında her hikayenin başına temsili bir kadın kıyafeti bırakıldı. 55 kadının hikayesinin başına konulan temsili kıyafetler arasında kanlı gömlekler, etekler ve ayakkabılar yer aldı.

Öğrenciler “Kadına şiddete hayır” dedi


Sergiyi çok sayıda akademisyen ve öğrenci ziyaret etti. Etkinlik sonrası İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Dekanı İnci Tarı, “Öğrencilerimizin cinsiyet fark etmeksizin kadına şiddet konusundaki duyarlılıklarını takdir ediyorum. Bizler yönetim olarak bu konuda onların büyük destekçisiyiz.” dedi.
Öğrenciler “Kadına şiddete hayır” dedi


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