Öğrenciler bu sorunun yanıtını merak ediyor: Takdir ve teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
Karneleri ile birlikte takdir ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını merak eden öğrenciler, karne gününe sayılı günler kala, takdir ve teşekkür belgesi almak için gerekli şartların neler olduğunu ve takdir ile teşekkür hesaplamanın nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, takdir ve teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
Haziran ayının gelmesi ve okulların kapanacağı güne kısa bir süre kalmasıyla birlikte, öğrencileri karne ve başarı belgesi telaşı sardı. Takdir ve teşekkür belgesi almak için gerekli not ortalamasını hesaplama işlemi, en çok merak edilenlerden oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA
Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
DEVAMSIZLIK DURUMU
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.
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