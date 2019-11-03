Öğrenciler bu sorunun yanıtı arıyor: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK) yeni dönem burs ve kredi başvuruları için sonuç açıklama tarihi, son günlerde merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda başvuruların bitmesiyle beklemeye başlayan gençler, kasım ayı ile birlikte araştırmalarına hız verdi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs başvuru sonuçları, on binlerce yükseköğrenim öğrencisinin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. 2019-2020 sezonunda ilk kez bir önlisans ya da lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim hayatları boyunca yararlanacakları KYK burslarının sonuç tarihini odaklandı. İşte, KYK burs sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvurusu 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.
SONUÇLAR NE ZAMAN?
Sonuçların açıklanacağı günü öğrenebilmek adına KYK'nın sosyal medya hesabı üzerinden yanıt arayan öğrencilere, kurumdan açıklama geldi. Açıklamada aşağıdaki ifadeler kullanıldı;
"Burs/kredi sonuçları ve ödemeleri ile ilgili duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için lütfen http://yurtkur.gsb.gov.tr sitemizi takip etmeye devam ediniz. Esenlikler dileriz."
KYK BURSLARI NE KADAR OLACAK?
KYK burs ve kredi ödemeleri yeni yılda artış gösterecek. 2018 yılında lisans öğrencilerine 470 TL ödenirken 2019 yılında 500 liraya çıkarılan KYK burs ve kredi ödemeleri, bu yıl da benzer bir artış gösterecek ve hesaplara zamlı olarak yatırılacak.
Geçtiğimiz yıl KYK bursları için lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltme kararı alınmıştı.
Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.
Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.
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