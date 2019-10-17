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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.10.2019 - 19:59, Son Güncelleme:

Öğrenciler bu sorunun cevabını merak ediyor: "KYK bursları ne zaman yatacak?"

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Öğrenciler bu sorunun cevabını merak ediyor: "KYK bursları ne zaman yatacak?"

KYK burs ve kredi başvuru işlemlerinin geçtiğimiz günlerde başlatılmasıyla beraber, KYK burslarının banka hesaplarına yatacağı tarihe yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Üniversite öğrencileri, KYK burs sonuçlarının açıklanmasına takiben, burs ücretlerini bankamatiklerden çekebilecekler. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KYK 2019 2020 öğretim dönemi kapsamında, her sene üniversite öğrencilerine ödenen, burslar için başvuru sürecini başlattı. E Devlet sistemi üzerinden başvurularını tamamlayan öğrencilerden, bursu olumlu bulunanların listesi ilerleyen tarihlerde açıklanacak. Kredi ve bursların yatacağı tarih ise her öğrencinin TC kimlik numaralarına göre değişecek. İşte, KYK burs ve kredileri hakkında detaylı bilgiler.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?

KYK bursları, öğrencilerin burs veya kredi almaya hak kazanmasının ardından bankamatik kartlarının basılmasıyla birlikte hesaplara yatırılacak. Bu süreç, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yılın ilk ayına, yani Ocak 2020'ye denk gelecek.

Öğrenciler, kartlarının ne zaman, hangi şubeye geleceğini ise ilerleyen günlerde aşağıdaki sorgulama ekranından öğrenebilecek.

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

KYK BURSU HANGİ DURUMDA KESİLİR?

-Başarısız olma,

-Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma

-Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

-Öğretim kurumunun kapatılması,

-Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

-Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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