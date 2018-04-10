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    Öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı

    Hürriyet Haber
    10.04.2018 - 15:25 | Son Güncelleme:

    Siirt'in Pervari ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

    Nazım Akkoyun'un kullandığı öğrencileri taşıyan 65 NU 385 plakalı minibüs, Van'ın Çatak ilçesi ile Pervari arasındaki Altınoluk Köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 14 öğrenci ve 3 kadın yaralandı.

    Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hastanede yaralıları ziyaret eden Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, yaptığı açıklamada, sağlık durumu ağır olan 3 öğrencinin ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildiğini söyledi.

    Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

    Etiketler: siirt , trafik kazası , son dakika , NoMobil , gündem
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