ÖÄŸrenci servisi dehÅŸet saçtÄ±: O anlar kamerada
Hatay'da Ã¶ÄŸrenci servisinin Ã§arpmasÄ± sonucu bir kardeÅŸin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ diÄŸerinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kaza anÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â
Edinilen bilgiye gÃ¶re, A.B. yÃ¶netimindeki 31 S 5111 plakalÄ± Ã¶ÄŸrenci servisi, Antakyaâ€™nÄ±n Saraykent Mahallesi Ali Kavak Ä°lkokulu yakÄ±nlarÄ±nda AyÅŸe (6) ve Sinem BaykuÅŸ (8) kardeÅŸlere Ã§arptÄ±. 6 yaÅŸÄ±ndaki AyÅŸe BaykuÅŸ olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken ablasÄ± Hatay Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan minibÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ A.B. ise tutuklandÄ±.Â
KAZA ANI KAMERADAÂ
Ã–te yandan kazanÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n, okullarÄ±na yÃ¼rÃ¼yerek gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan iki kÄ±z kardeÅŸe Ã§arptÄ±ÄŸÄ± ve serviste bulunan Ã¶ÄŸrencilerin de olayÄ±n ÅŸokunu uzun sÃ¼re Ã¼zerlerinden atamadÄ±ÄŸÄ± anlar kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne yansÄ±dÄ±.Â
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