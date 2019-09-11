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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ercan KAYLI/ DALAMAN (Muğla) (DHA)
11.09.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Öğrenci servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 2'si sürücü ve diğerleri öğrenci olmak üzere 22 kişi yaralandı. Yaralılardan Ayşe Korkut kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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  • Dalamanda öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı
  • Dalamanda öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı
  • Dalamanda öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı
  • Dalamanda öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Muğla-Fethiye karayolu Gazi Bulvarı girişinde meydana geldi. Dalaman'dan Ortaca ilçe merkezi yönüne giden Şerif Akkaya yönetimindeki 48 S 5561 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Cumhur Karataş yönetimindeki 48 EG 985 plakalı damperli kamyon kavşakta çarpıştı.

Kazada 2'si sürücü ve diğerleri öğrenci olmak üzere 22 kişi yaralandı. 

YARALI ÖĞRENCİLERDEN AYŞE KURTARILAMADI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, lise öğrencilerinin taşındığı servis minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan lise öğrencilerinden Ayşe Korkut (17), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Öğrenci servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı

Yaralananların isimleri şöyle:
Öğrenciler Uğur Kara, Çalhan Özüdoğru, Nesrin Korkmaz, Şahin Utku Gören, Emre Can Evevciler, Sıla Kaba, Gülçin Akıner, Kağan Can, Asya Çetin, İrem İpek Aydın, Mestan Metehan Doğrucan, Efekan Akgün, Osman Talha Kargın, Şevval Dikmentepe, Beyza Minna Gülgün, Berfin Şahin, Osman Çığan, Gökhan Güçlü ve Selami Gümüş ile sürücüler Cumhur Karataş ve Şeref Akkaya.

Sol yandan aldığı darbeyle minibüste ağır hasar oluştu. Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anının bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı.

 

 

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