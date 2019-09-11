Öğrenci servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 2'si sürücü ve diğerleri öğrenci olmak üzere 22 kişi yaralandı. Yaralılardan Ayşe Korkut kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Muğla-Fethiye karayolu Gazi Bulvarı girişinde meydana geldi. Dalaman'dan Ortaca ilçe merkezi yönüne giden Şerif Akkaya yönetimindeki 48 S 5561 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Cumhur Karataş yönetimindeki 48 EG 985 plakalı damperli kamyon kavşakta çarpıştı.
Kazada 2'si sürücü ve diğerleri öğrenci olmak üzere 22 kişi yaralandı.
YARALI ÖĞRENCİLERDEN AYŞE KURTARILAMADI
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, lise öğrencilerinin taşındığı servis minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan lise öğrencilerinden Ayşe Korkut (17), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Yaralananların isimleri şöyle:
Öğrenciler Uğur Kara, Çalhan Özüdoğru, Nesrin Korkmaz, Şahin Utku Gören, Emre Can Evevciler, Sıla Kaba, Gülçin Akıner, Kağan Can, Asya Çetin, İrem İpek Aydın, Mestan Metehan Doğrucan, Efekan Akgün, Osman Talha Kargın, Şevval Dikmentepe, Beyza Minna Gülgün, Berfin Şahin, Osman Çığan, Gökhan Güçlü ve Selami Gümüş ile sürücüler Cumhur Karataş ve Şeref Akkaya.
Sol yandan aldığı darbeyle minibüste ağır hasar oluştu. Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza anının bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle