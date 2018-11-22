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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Satılmış AKKAŞ/SULTANDAĞI (Afyonkarahisar), (DHA), İHA
22.11.2018 - 13:51, Son Güncelleme:

Acılı babanın yürek yakan feryadı! Uçak kazası ülkeyi yasa boğmuştu...

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AYDIN’da düşen tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında yaşamını yitiren pilot adayı Merve Altun’un (28) cenazesi, Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Sefer Altun, sürekli ’Aşkım’ diye sayıkladığı kızı için arkadaşlarına, "Ben sizi düğününe çağıracaktım kızımın, böyle mi gelecektiniz?" diye seslenip, gözyaşı döktü.

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  • Öğrenci pilot babasının acı feryadı
  • Öğrenci pilot babasının acı feryadı
  • Öğrenci pilot babasının acı feryadı
  • Öğrenci pilot babasının acı feryadı
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Aydın Çıldır Havalimanı’ndan eğitim uçuşu için pazartesi sabahı kalkan, TC-JZC tescilli, tek motorlu, Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi. Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta, pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği pilot adayı Merve Altun olduğu belirlendi. Uçaktan en son, saat 10.26’da Denizli’nin Merkezefendi ilçesi yakınlarında ’acil durum’ bilgisi alındı. Bölgede karadan ve havadan yapılan aramalardan ilk gün sonuç alınamadı. Alana kurtarma ekipleri de sevk edildi. Ekipler, çalışmalarına önceki gün sabah günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Yapılan çalışmalarda, uçağın düştüğü yerin koordinatları belirlendi. Buna göre, Aydın’ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi’ndeki dağlık alana giden ekipler, burada ilk olarak tekerlek aksamına, ardından uçağın enkazına ulaştı. Ekipler, ardından pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği pilot adayı Merve Altun’un da cansız bedenlerini buldu.

BABA EVİNE GETİRİLDİ

Merve Altun’un dün Konya’nın Akşehir ilçesi Devlet Hastanesi morguna konulan cenazesi, bugün saat 11.00 sıralarında Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesine bağlı Yakasenek köyünde oturan babasının evine getirildi. Cenaze aracının görünmesinin ardından baba Sefer Altun ile Türk Hava Yolları’nda pilot olarak görev yapan ağabeyi Bülent Altun ve yakınları gözyaşına boğuldu. Babayı, cenazeye katılan arkadaşları ve yakınları teselli etmeye çalıştı. Baba ve aile yakınları bir yandan da taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Merve Altun’un pilot adayı arkadaşlarıyla eğitmenleri de katıldı. Merve Altun’un annesinin küçük yaşta yaşamını yitirdiği belirtildi. 

’BEN SİZİ DÜĞÜNÜNE ÇAĞIRACAKTIM’

Baba evinin önünde helallik alınmasının ardından Merve Altun’un Türk bayrağına sarılı ve üzerinde ’Şehit pilot Merve Altun’ yazan tabutu köy meydanına getirildi.

Cenaze aracı hareket ettiği sırada yakınları fenalık geçirirken, baba Sefer Altun, sürekli ’Aşkım’ diye sayıkladığı kızı için arkadaşlarına, "Ben sizi düğününe çağıracaktım kızımın, böyle mi gelecektiniz?" diye seslenip, gözyaşı döktü. Merve Altun’un arkadaşları da babaya sarılıp ağladı.

Sefer Altun, tabutun başında, "Üç gündür sensiz olmuyor. Nereye bırakıp gittin beni" diye gözyaşı döktü. Bülent Altun ise kardeşinin kullandığı pilot şapkası, rütbeleri, yaka rozetiyle bir kırmızı baş örtüsünü tabutun üzerine bıraktı. Diğer bütün yakınları da Merve Altun’un tabutunu ve önüne konulan fotoğrafını öptü.

KÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Aydın Uçuş Okulu yöneticileri ve diğer uçuş okulları da çelenk gönderdi. Köy meydanında yapılan cenaze törenine Sultandağı Kaymakamı Önder Koç, Afyonkarahisar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Şemsettin Kol ve diğer protokol üyeleriyle Merve Altun’un ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merve Altun’un cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.


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