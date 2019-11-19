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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Öğrenci kredisine ‘işe giriş’ formülü

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Öğrenci kredisine ‘işe giriş’ formülü

Hükümet, yaklaşık 5 milyon genci ilgilendiren eğitim kredisi borçları için ‘iş bulduktan sonra ödeme’ formülü üzerinde çalışıyor. Mevcut düzenlemede borç mezun olduktan iki yıl sonra ödenmezse icra geliyor. Karşılıksız çeke hapis cezasına karşı da çalışma gündemde.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yasal düzenlemelerde yer almaya çalışan eğitim kredisi mağdurlarıyla çek mağdurları, hem iktidar partisinde hem de muhalefette karşılık buldu. Bu iki konuda düzenlemelerin hazırlanan yasalara girme olasılığı arttı.

Edinilen bilgiye göre, muhalefet partilerinin yasa teklifleriyle TBMM gündemine gelen bu iki konu, AK Parti’de yapılan toplantılarda da gündem oluşturdu. Son günlerde, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borçları nedeniyle icra takiplerinin artması nedeniyle toplantılarda borçların faizlerinin silinmesi önerileri dile getirildi.

AK Parti’nin son grup yönetimi toplantısında, KYK konusunun yanı sıra karşılıksız çek verenlere hapis cezasının kaldırılması da tartışıldı. AK Parti kurmayları, karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılması konusunda, “Ödeme güçlüğüne düşmüş, çekini ödeyememiş kişi hapse giriyor. Hapiste iken borcunu ödeme imkânı zaten yok. Bu durumda olanlarla ilgili olarak bir düzenlemenin infaz yasasına girme olasılığı var” dediler. KYK borçları konusunda ise yasal düzenleme veya KHK çıkartılabileceği öne sürülüyor.

İKİ YIL SONRA BAŞLIYOR

Eğitim kredisi borçları konusunun 5 milyon genci ilgilendirdiği, sorunun yasa maddesindeki hükümden kaynaklandığı belirtiliyor. Mevcut yasaya göre, KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Genç mezun, 2 yıl sonra işe giremese de borcunu ödemeye başlamak zorunda kalıyor. Birçok öğrencinin icralık olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle öğrenci kredisi alanların, sigortalı işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmaması ve ertelenen borca faiz uygulanmaması öneriliyor.

KARŞILIKSIZ ÇEK SORUNU

Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılması ise CHP tarafından yasa teklifi ile TBMM gündemine getirildi. Hamzaçebi, AK Partililerin “Düzenleme zorunlu oldu” dediği bu konudaki yasa tekliflerini şöyle dile getirmişti: “Çekin karşılıksız çıkması halinde adli para cezası uygulanıyor. Bunun süresinde ödenmemesi durumunda ise hapis cezasına dönüşüyor. Çekte yazılı rakam her neyse, bu özel hukuk ilişkisinden doğan bir alacak veya borçtur. Özel hukuk ilişkisinden doğan bir tutarın ödenmesi için hapis cezası getirilmesi doğru değildir. Bu, sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle hapis cezası verilmesi anlamına gelir. Anayasa’nın temel kuralına aykırıdır. Kriz nedeniyle esnaf hapis tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Son iki yıl içerisinde karşılıksız çek sayısında adeta patlama yaşanıyor.”

 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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