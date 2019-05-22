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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.05.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Öğrenci evlerinde saklanan FETÖ'cülere operasyon: Gözaltılar var

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Öğrenci evlerinde saklanan FETÖ'cülere operasyon: Gözaltılar var

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firari olarak aranan ve "öğrenci evleri" adı altında açılan evlerde saklanan örgüt üyelerine yönelik operasyon başlatıldı. "Öğrenci evleri"nde kalan 10 şüpheliye yönelik gözaltı işlemleri sürüyor.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firari olarak aranan ve "öğrenci evleri" adı altında açılan evlerde saklanan örgüt üyelerine yönelik operasyon başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri ve çevre illerde haklarında adli işlem yapılıp firari olarak aranan örgüt mensupları için yeni evlerin açıldığı ve bu evlerin örgüt tarafından "öğrenci evleri" olarak adlandırıldığı, firari kişilerin aile ve öğrenci görüntüsü vererek bu evlerde kaldıkları belirlendi.

Deşifre olmamış, hakkında yasal işlem bulunmayan üst düzey örgüt mensupları tarafından organize edilen evlerle, örgüte yeni eleman kazandırılmaya çalışıldığı, bu faaliyetler için öğrenci evleri açıldığı ve bu evlerde kentte okuyan üniversite öğrencileriyle firari olarak aranan örgüt mensuplarının da kaldığı tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün "öğrenci evleri"nde kalan 10 şüpheliye yönelik farklı adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltı işlemleri sürüyor.

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