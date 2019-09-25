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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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DHA
25.09.2019 - 09:26, Son GÃ¼ncelleme:

ÖÄŸrenci bayÄ±ldÄ±, bir velinin iddiasÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±! Milli EÄŸitim'den açÄ±klama geldi

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ÖÄŸrenci bayÄ±ldÄ±, bir velinin iddiasÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±! Milli EÄŸitim'den açÄ±klama geldi

Ä°stanbul Sultangazi'de ilkokulda bir Ã¶ÄŸrencinin kantinden aldÄ±ÄŸÄ± sandviÃ§i yerken bayÄ±lmasÄ± Ã¼zerine ortalÄ±ÄŸa atÄ±lan dedikodu kÄ±sa sÃ¼rede yayÄ±ldÄ±. Epilepsi hastasÄ± olduÄŸu belirtilen Ã¶ÄŸrencinin ekmekten Ã§Ä±kan uyuÅŸturucu nedeniyle bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia eden Ã¿kiÅŸi hakkÄ±nda okul yÃ¶netimi suÃ§ duyurusunda bulundu.

OlayÂSultangazi Eski Habipler Mahallesiâ€™nde bulunan bir ilkÃ¶ÄŸretim okulunda yaÅŸandÄ±. Ã–ÄŸrencilerden biri kantinden aldÄ±ÄŸÄ± sandviÃ§i yerken bayÄ±ldÄ±. Epilepsi hastasÄ± olduÄŸu belirtilen Ã¶ÄŸrenci olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak bir velinin iddiasÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Bu kiÅŸi, Ã§ocuÄŸun sandviÃ§teki uyuÅŸturucunun etkisiyle bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. SÃ¶ylenti kÄ±sa sÃ¼rede yayÄ±ldÄ±. Polis okulda inceleme yaptÄ±.

Ä°DDÄ°A YALAN Ã‡IKTI

Ancak iddianÄ±n yalan olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Sosyal medyada da yayÄ±lan iddia Ã¼zerine okul yÃ¶netimi, veli hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.

Ä°LÃ‡E MÄ°LLÄ° EÄžÄ°TÄ°M MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ AÃ‡IKLAMA YAPTI

Ä°lÃ§e milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Okul kantinlerimiz okullarda kurmuÅŸ olduÄŸumuz komisyonlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan her ay denetlenmektedir. Ä°lÃ§e tarÄ±m mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z tarafÄ±ndan okul kantinlerimiz yÄ±lda iki defa denetlenmektedir. Okul kantinlerimizde BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n belirlediÄŸi Ã¼rÃ¼nler dÄ±ÅŸÄ±nda her hangi bir Ã¼rÃ¼n satÄ±lmamaktadÄ±r. Olay tamamen asÄ±lsÄ±zca yapÄ±lan bir ihbardÄ±r" denildi.

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