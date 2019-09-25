ÖÄŸrenci bayÄ±ldÄ±, bir velinin iddiasÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±! Milli EÄŸitim'den açÄ±klama geldi
Ä°stanbul Sultangazi'de ilkokulda bir Ã¶ÄŸrencinin kantinden aldÄ±ÄŸÄ± sandviÃ§i yerken bayÄ±lmasÄ± Ã¼zerine ortalÄ±ÄŸa atÄ±lan dedikodu kÄ±sa sÃ¼rede yayÄ±ldÄ±. Epilepsi hastasÄ± olduÄŸu belirtilen Ã¶ÄŸrencinin ekmekten Ã§Ä±kan uyuÅŸturucu nedeniyle bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia eden Ã¿kiÅŸi hakkÄ±nda okul yÃ¶netimi suÃ§ duyurusunda bulundu.
OlayÂSultangazi Eski Habipler Mahallesiâ€™nde bulunan bir ilkÃ¶ÄŸretim okulunda yaÅŸandÄ±. Ã–ÄŸrencilerden biri kantinden aldÄ±ÄŸÄ± sandviÃ§i yerken bayÄ±ldÄ±. Epilepsi hastasÄ± olduÄŸu belirtilen Ã¶ÄŸrenci olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak bir velinin iddiasÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Bu kiÅŸi, Ã§ocuÄŸun sandviÃ§teki uyuÅŸturucunun etkisiyle bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. SÃ¶ylenti kÄ±sa sÃ¼rede yayÄ±ldÄ±. Polis okulda inceleme yaptÄ±.
Ä°DDÄ°A YALAN Ã‡IKTI
Ancak iddianÄ±n yalan olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Sosyal medyada da yayÄ±lan iddia Ã¼zerine okul yÃ¶netimi, veli hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.
Ä°LÃ‡E MÄ°LLÄ° EÄžÄ°TÄ°M MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ AÃ‡IKLAMA YAPTI
Ä°lÃ§e milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Okul kantinlerimiz okullarda kurmuÅŸ olduÄŸumuz komisyonlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan her ay denetlenmektedir. Ä°lÃ§e tarÄ±m mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z tarafÄ±ndan okul kantinlerimiz yÄ±lda iki defa denetlenmektedir. Okul kantinlerimizde BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n belirlediÄŸi Ã¼rÃ¼nler dÄ±ÅŸÄ±nda her hangi bir Ã¼rÃ¼n satÄ±lmamaktadÄ±r. Olay tamamen asÄ±lsÄ±zca yapÄ±lan bir ihbardÄ±r" denildi.
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