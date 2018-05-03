Öğrenci affı kimleri kapsıyor? Kimler aftan yararlanacak?

Bazı nedenlerle okuldan uzaklaşan ve üniversite eğitim hakkını elinden yitiren öğrenciler için öğrenci affı geliyor. Toplam 500 bin öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affı, birçok konuyla birlikte gündeme getirilen konular hususlardan birisi olmuştu. Peki, öğrenci affı kimleri ilgilendiriyor? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konuyla ilgili detaylı bilgiler

2018 ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Üniversitelerde okuyan 8 milyona yakın öğrenci olduğunu anlatan Yıldırım, bu öğrencilerin içinde eğitimine öğretimine devam edemeyen 500 bine yakın öğrenci bulunduğunu söyledi. Üniversiteyi 7 yılda bitirme mecburiyeti olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bu öğrencilere bir kereliğine üniversitelerine, bölümlerine dönme imkanı veriyoruz. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz. Bunun istisnası ne? Teröre bulaşmışsa, terörle irtibatı, iltisakı varsa bunlar bu haktan yararlanamayacak." dedi.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Başbakan Binali Yıldırım'ın bu açıklamasının ardından gözler bu konu hakkında açıklanacak detaylarda. Öğrenci affının kapsamı, aftan kimlerin yararlanacağı ve çıkış tarihi henüz belli değil ancak kısa süre içinde bu konuda bir gelişme olması bekleniyor.

TBMM'ye sunulan, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısında yer alan öğrenci affının detayları belli oldu.

Buna göre üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle öğrencilikle ilişiği kesilen 500 bini aşkın kişi, üniversite eğitimine devam edebilecek.