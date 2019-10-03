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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

OGM personel alımları 2019: OGM başvuru sonuç sorgulama sayfası

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OGM personel alımları 2019: OGM başvuru sonuç sorgulama sayfası

'OGM başvuru sonuçları açıklandı mı? 'sorusuna beklenen yanıt geldi. Orman Genel Müdürlüğü, resmi sitesi üzerinde yer alan duyurular sayfasından OGM başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Peki, OGM sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, başvurusu kabul edilenlerden istenen belgeler neler? İşte, OGM başvuru sonuç sorgulama sayfası ve detaylar...

OGM başvuru sonuçları için bekleyiş sona erdi. OGM sözleşmeli personel alımı başvurusu kabul edilen adaylar, önceden de duyurulduğu gibi 3 Ekim tarihinde belli oldu. OGM'nin başvuru sonuç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında başvuruları alınan sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar, 2018 yılı KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle adayların tercihleri ve puanları doğrultusunda elde edilmiş olup başvuruda bulunan adaylar, sonuçları http://isealim.ogm.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

Asil olarak yerleştirilmeye ve sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların 07.10.2019-28.10.2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 - Yenimahalle / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat edilen unvanlarda tercihleri ve KPSS (B) grubu puanı doğrultusunda asil olarak yerleştirilmeye ve sözleşme imzalamaya hak kazananlardan;

- Verilen süre içerisinde müracaat etmeyenler,

- Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,

- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,

yerine, en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle tercih ettiği illere göre sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

İstenen belgeler

a) Özgeçmiş

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

c) Cumhuriyet Savcılığı iyi hal belgesi ve iki adet fotokopisi

ç) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi (Erkek Adaylar için)

d) İlgili KPSS puanını gösteren sınav sonuç belgesi

e) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

f) 2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)

g)Avukatlık pozisyonuna başvuranlar için Avukatlık Ruhsatnamesi

ğ)Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık)/Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı ön lisans programlarından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

- En az C sınıfı ehliyete sahip olduklarını gösterir belge, sürücü belgesi fotokopisi

h)-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

- En az C sınıfı ehliyete sahip olduklarını gösterir belge, sürücü belgesi fotokopisi

ı) 29.08.2019 tarihinde ilan edilen Sözleşmeli Personel Alım İlanının “Adaylarda Aranacak Genel Şartlar” başlıklı 2. Bölümünün 2 inci maddesinde yer alan şartın kontrolünün tespiti için,

-Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin kayıt belgesi

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup; ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan olunur.

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