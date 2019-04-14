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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.04.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

OGM (Orman Genel Müdürlüğü) 5000 personel alımı yapacak – İşte branş dağılımı

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OGM (Orman Genel Müdürlüğü) 5000 personel alımı yapacak – İşte branş dağılımı

Orman Genel Müdürlüğü, resmi sayfası üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre farklı branşlarda 5 bin personel Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek. İşte, OGM (Orman Genel Müdürlüğü) branş dağılımı...

OGM (Orman Genel Müdürlüğü) 5000 personel alımı için şu ilanı yayımladı:

Orman Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliklerinde değişiklik çalışmaları devam ettiğinden, zorunlu rotasyon uygulaması 08.04.2019 Tarih ve 214 Sayılı Bakanlık Oluru ile söz konusu yönetmelik değişikliği yapılana kadar ertelenmiştir. Ancak rotasyon süresi dolmuş olan personellerin talepleri halinde yer değişiklikleri yapılacaktır. Personel tercihleri için uygulama süreci yakın bir tarihte ilan edilecektir.

BRANŞ DAĞILIMI

1.200 Mühendis
2.700 Orman Muhafaza Memuru
800 Memur
300 Şoför alımı sürecine açıktan atama izninin yayınlanması ile başlanacaktır.

31.10.1985 Tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ek 1 inci Maddesine istinaden “Orman muhafaza memuru ve orman mühendisi olarak atanacaklar, ilgili mevzuatı uyarınca yapılan merkezi sınav sonucuna göre, atanacak kadro sayısının dört katına kadar çağrılacak adaylar arasından sınav komisyonlarınca yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre belirlenir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.” hükmü çerçevesinde 2018 yılında yapılan KPSS puanı ile Uygulama ve Sözlü sınav sonucunda başarılı olanlardan;

Memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir.

Söz konusu personel alımlarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

 

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