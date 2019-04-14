OGM (Orman Genel Müdürlüğü) 5000 personel alımı yapacak – İşte branş dağılımı
Orman Genel Müdürlüğü, resmi sayfası üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre farklı branşlarda 5 bin personel Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek. İşte, OGM (Orman Genel Müdürlüğü) branş dağılımı...
OGM (Orman Genel Müdürlüğü) 5000 personel alımı için şu ilanı yayımladı:
Orman Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliklerinde değişiklik çalışmaları devam ettiğinden, zorunlu rotasyon uygulaması 08.04.2019 Tarih ve 214 Sayılı Bakanlık Oluru ile söz konusu yönetmelik değişikliği yapılana kadar ertelenmiştir. Ancak rotasyon süresi dolmuş olan personellerin talepleri halinde yer değişiklikleri yapılacaktır. Personel tercihleri için uygulama süreci yakın bir tarihte ilan edilecektir.
BRANŞ DAĞILIMI
1.200 Mühendis
2.700 Orman Muhafaza Memuru
800 Memur
300 Şoför alımı sürecine açıktan atama izninin yayınlanması ile başlanacaktır.
31.10.1985 Tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ek 1 inci Maddesine istinaden “Orman muhafaza memuru ve orman mühendisi olarak atanacaklar, ilgili mevzuatı uyarınca yapılan merkezi sınav sonucuna göre, atanacak kadro sayısının dört katına kadar çağrılacak adaylar arasından sınav komisyonlarınca yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre belirlenir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.” hükmü çerçevesinde 2018 yılında yapılan KPSS puanı ile Uygulama ve Sözlü sınav sonucunda başarılı olanlardan;
Memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir.
Söz konusu personel alımlarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
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