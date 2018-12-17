OGM 66 personel alımı yapmaya hazırlanıyor! Başvuru nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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17.12.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

OGM 66 personel alımı yapmaya hazırlanıyor! Başvuru nasıl yapılır?

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OGM 66 personel alımı yapmaya hazırlanıyor! Başvuru nasıl yapılır?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 66 personel alımı için ilan yayımladı. 20 orman muhafaza memuru ve 46 orman mühendisi alımı için ilan yayımlayan Orman Genel Müdürlüğü, her iki pozisyon için de KPSS'den 70 puan koşulu arayacak. Peki, OGM 66 personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o detaylar

Orman Genel Müdürlüğü, bünyesine yapacağı 66 personel alımı için ilan detaylarını erişime açtı. KPSS'den 70 puan almış olmak ve silah kullanabilir raporuna sahip olan adaylar, OGM'nin 66 personel alımı için uygun görülecek. Peki, OGM personel alımı için süreç nasıl ilerleyecek? İşte, o detaylar

ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI ŞARTLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

a)657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

b)Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

c)2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP93) en az 70 puan almış olmak,

ç) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak

Başvurular 28.01.2019-08.02.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Başvuru işlemleri 08.02.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 5 adet tercih yapabilecektir. KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP93 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 18.02.2019 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

ORMAN MÜHENDİSİ ALIMI ŞARTLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

b) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak.(Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

c)2018yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.

ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

Başvurular 14.01.2019-25.01.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Başvuru işlemleri 25.01.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 5 adet tercih yapabilecektir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 04.02.2019 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

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