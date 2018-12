OGM 66 personel alımı yapmaya hazırlanıyor! Başvuru nasıl yapılır?

Orman Genel Müdürlüğü, bünyesine yapacağı 66 personel alımı için ilan detaylarını erişime açtı. KPSS'den 70 puan almış olmak ve silah kullanabilir raporuna sahip olan adaylar, OGM'nin 66 personel alımı için uygun görülecek. Peki, OGM personel alımı için süreç nasıl ilerleyecek? İşte, o detaylar

ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI ŞARTLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

a)657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

b)Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

c)2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP93) en az 70 puan almış olmak,

ç) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak

Başvurular 28.01.2019-08.02.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Başvuru işlemleri 08.02.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 5 adet tercih yapabilecektir. KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP93 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 18.02.2019 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

ORMAN MÜHENDİSİ ALIMI ŞARTLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

b) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak.(Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

c)2018yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.

ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

Başvurular 14.01.2019-25.01.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Başvuru işlemleri 25.01.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 5 adet tercih yapabilecektir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 04.02.2019 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.