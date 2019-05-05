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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alparslan ÇINAR/ANTALYA (DHA)
05.05.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Oğlunun yıl sonu gösterisine yetişmek isterken TIR'ın altında kalmış

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Oğlunun yıl sonu gösterisine yetişmek isterken TIR'ın altında kalmış

Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken mermer yüklü TIR'ın çarpması sonucu altında kalarak yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Özbek Zeinap Karasukova'nın, oğlu 5'inci sınıf öğrencisi Aziz'in yıl sonu gösterisine yetişmek için acele ettiği ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi batı çevre yolunda meydana geldi. Bir eestoranda garson olarak çalışan Özbekistan uyruklu Zeinap Karasukova, iddiaya göre üst geçidi kullanmayıp karşıya geçmek için bir anda yola fırladı. Bu sırada 32 FK 311 plakalı mermer yüklü TIR'la Sarısu kavşağından Burdur yönüne giden Muhsin Uysal frene basarak manevra yapsa da Karasukova'ya çarptı.

Oğlunun yıl sonu gösterisine yetişmek isterken TIR'ın altında kalmış
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KULAĞINDA KULAKLIK VARMIŞ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler, çevrede güvenlik şeridi oluşturup trafiği kontrole alırken, itfaiye ekibi ise Zeinap Karasukova'nın bedenini tekerlerin arasından çıkarmak için çaba sarf etti. Polis, kaza anında olay yerinde bulunan görgü tanığı ve TIR sürücüsü Uysal'ın ifadesine başvurdu.

Görgü tanığı ve Uysal, kadının kulağında kulaklık takılı olduğunu ve TIR'ın geldiğini fark etmediğini öne sürdü. Zeinap Karasukova'nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Cenazeyi teslim almak için morg önünde bekleyen eşi ve aile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

OĞLUNUN GÖSTERİSİNE GİDİYORMUŞ

Öte yandan Zeinap Karasukova'nın, 5'inci sınıfta okuyan oğlu Aziz'in yıl sonu gösterisine yetişmek için iş yerinden izin aldıktan sonra yola çıktığı ve aceleyle törene yetişmeye çalıştığı öğrenildi.

Oğlunun yıl sonu gösterisine yetişmek isterken TIRın altında kalmış

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