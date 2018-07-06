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    Oğlunun ölümüne 3 saat dayanabildi

    DHA - İHA - AA
    06.07.2018 - 06:48 | Son Güncelleme:

    Bolu'da, trafik kazasında hayatını kaybeden oğlunun cenaze töreninin ardından fenalaşan anne, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ersin Yıldız'ın gelecek hafta askere gideceği öğrenildi...

    Gece saatlerinden Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampalarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ersin Yıldız'ın cenazesi, memleketi Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Akıncılar köyünde, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

    OĞLUNUN ÖLÜM HABERİNİ ALINCA FENALAŞTI

    Gelecek hafta askere gideceği öğrenilen Ersin Yıldız’ın annesi Behiye Yıldız (53) ise oğlunun ölüm haberini alınca fenalaştı.

    Oğlunun ölümüne 3 saat dayanabildi

    KURTARILAMADI

    Sağlık ekiplerinin desteği ile ayakta durabilen anne Yıldız, oğlu toprağa verildikten yaklaşık 3 saat sonra yeniden rahatsızlandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Yıldız, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    Anne Yıldız'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Akıncılar köyüne getirildi. Yıldız'ın cenazesinin akşam vakti kılınacak cenaze namazının ardından oğlunun yanına defnedileceği öğrenildi.

    Oğlunun ölümüne 3 saat dayanabildi

    KAZADA KAMYONETTE SIKIŞMIŞTI

    Uğur Özcan idaresindeki 14 KR 749 plakalı kamyonet, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeşilyayla mevkisinde, önünde seyreden Halil Karakoca idaresindeki 68 NH 648 plakalı tıra arkadan çarpmış kazada, kamyonet sürücüsü Özcan ve yanında bulunan Ersin Yıldız araçta sıkışmıştı.

    Yıldız, olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

    Etiketler: trafik kazası , son dakika , haberler
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