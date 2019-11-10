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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan ERGÜN/İSTANBUL (DHA)
10.11.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Oğlunun nikah törenine giderken hayatını kaybetti

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İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen kazada bir kadın hayatını kaybederken, aynı araçtaki 4 kişi ağır yaralandı. Hayatını kaybeden Ayşe Gülen Özkan'ın yakınlarıyla birlikte oğlunun nikah törenine gittiği öğrenildi.

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  • Nikah törenine giderken feci kaza
  • Nikah törenine giderken feci kaza
  • Nikah törenine giderken feci kaza
  • Nikah törenine giderken feci kaza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Arnavutköy - Habipler yolunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Oğullarının nikah töreni için Gümüşhane'den gelen aile, Bayrampaşa'daki nikah salonuna giderken bindikleri 34 DG 5995 plakalı otomobil hatalı sollama yaptığı iddia edilen 34 BRG 405 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kaza sonrası defalarca takla atan araçta damadın annesi Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken 4 kişi de ağır yaralandı. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.

Oğlunun nikah törenine giderken hayatını kaybetti

 

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