Oğlunun kalbini Hakan'da dinledi

BABA: EN ZOR İMZA

Babası gibi avukat olan İliya Zhekov, 2017 yılının Mayıs ayında aniden rahatsızlandı. Beyninde tümör olduğunu öğrenen genç, ameliyat için Türkiye’ye geldi. Ameliyatın ardından iyileştiği ve normal hayatına devam edebileceği söylenen gence ilaçlı MR ile görüntüleme yapıldı. MR 40 gün sonra tekrarlandı ancak ikinci görüntülemede Zhekov’un vücudu ilaca tepki verdi. İliya Zhekov beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Zhekov’un tüm çabalara rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Aile, doktorlara organ bağışı yapmak istediklerini söyledi. Doktorların da onayıyla baba Boyan Zhekov “Hayatımın en zor imzası” dediği, oğlunun organlarını bağışladığını gösteren imzayı attı.

HASTANEDE BULUŞTULAR

İliya Zhekov’un kalbi, 7 aydır yoğun bakımda organ bekleyen Hakan Ok’a nakledildi. Aradan 1 yıl geçti. Oğlunun kalbinin nakledildiği genci merak eden anne Plamena Zhekova’nın bu isteği doktorları tarafından Hakan Ok’a iletildi. Daha önce bir güvenlik şirketinde bir süre çalışan Ok’un da kabul etmesi üzerine anne, eşi ve küçük oğluyla İstanbul’a geldi. Aile, Hakan Ok ile kalp nakli ameliyatının gerçekleştiği İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde buluştu. Anne Plamena Zhekova, karşısında Hakan Ok’u görünce gözyaşlarını tutamadı. Stetoskopla oğlunun kalp atışlarını dinleyen acılı anne şunları söyledi: “Bağışladığımız ilk günden beri bu tanışmayı kabul etmeleri için dua ettim. Benim genç, yakışıklı bir oğlum vardı. Sapasağlam gitti. Bağışın ilk gününden beri alıcıyı çok merak ediyordum. Onların sağlığı için her gün dua ettim. Dualarım sonucunda onların da sağlıklı olacağından ve bir gün karşılaşacağımızdan emindim.”

İYİ BİR KALBİ VARDI

Oğlundan Hakan Ok’a sadece ’iyilik’ geçmiş olabileceğini söyleyen baba Boyan Zhekov da “Oğlumuzdan çok iyi şeyler aldığını düşünüyoruz çünkü oğlumuzun çok iyi bir kalbi vardı. O çok iyi bir insandı. Organ bağışı için dini ya da kültürel açıdan hiçbir engel yok. Organ bağışı teşvik edilmeli” dedi. Organ beklerken zaman zaman umutsuzluğa kapıldığını belirten 27 yaşındaki Hakan Ok ise “Her şeyden önce ailemi düşünüyordum. Bir çocuğum ve eşim var. Bu bekleyiş çok zor geçti. O yüzden organ bağışı çok önemli. Organ bekleyen birçok arkadaşımı kaybettim. Ben şanslıydım. Organ bağışı yapan aileye minnettarım. Bana yeniden bir hayat verdiler” diye konuştu.