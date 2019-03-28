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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR (DHA)
28.03.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Oğlunun gözü önünde öldürüldü

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde ekmek dağıtımı yaptığı kamyoneti hatalı park ettiği öne sürülen Hasan Bilen (29), kendisini uyardığı gerekçesiyle kavga ettiği Veysel T.'yi (50) oğlu T.T.'nin (16) gözü önünde göğsünden bıçakladı. Veysel T., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Bilen ile kavgaya karışan T.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kent Ekmek Fabrikası'nda çalışan Hasan Bilen, ekmek bırakmak için araçla kurumun satış noktasına geldi.

Bilen'in iddiaya göre, 35 FT 269 plakalı kamyoneti sokağa çapraz park etmesi yüzünden oğlu T.T.'yi 35 KB 0775 plakalı motosikletiyle okula götüren Veysel T., yoldan geçemedi. Bunun üzerine Veysel T. uyardığı Bilen'den aracını çekmesini istedi. Bilen ise Veysel T.'ye "Git, başka sokaktan geç" karşılığını verdi.

Bunun üzerine baba- oğul ile Bilen arasında kavga çıktı. Aracındaki bıçağı alan Hasan Bilen, oğlunun gözü önünde Veysel T.'nin göğsüne sapladı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından aşırı kan kaybeden Veysel T.'yi ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Veysel T. doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Hasan Bilen ve kavgaya karışan T.T. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Veysel T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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