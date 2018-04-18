Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Oğlunun gözleri önünde öldürülen kadın toprağa verildi

    Oğlunun gözleri önünde öldürülen kadın toprağa verildi

    İHA
    18.04.2018 - 15:14 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 yıllık birlikte yaşadığı Duran G. tarafından vurularak öldürülen MHP’li eski yönetici Serpil Ertekin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Oğlunun gözleri önünde öldürülen kadın toprağa verildi
    • Oğlunun gözleri önünde öldürülen kadın toprağa verildi
    • Oğlunun gözleri önünde öldürülen kadın toprağa verildi
    • Oğlunun gözleri önünde öldürülen kadın toprağa verildi

    Olay, İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Aykar Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, MHP eski İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Ertekin, 5 yıllık dini nikahla birlikte yaşadığı Duran G. ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma sonrasında tabancısını çıkartan Duran G., Serpil Ertekin’e oğlunun gözü önünde defalarca ateş etti. İki kurşunun isabet ettiği Ertekin oğlunun gözleri önünde yere yığılarak hayatını kaybetti. Duran G. ise olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı. Olay yeri incelemelerinin ardından Serpil Ertekin’in cesedi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

    Otopsi incelemesinin ardından Ertekin'in cenazesi, babasının köyü olan İzmit ilçesine bağlı Zeytinburnu Mahallesi’ne getirildi. Evinde alınan helalliğin ardından cami avlusuna getirilen tabuta sarılan oğlu, gözleri önünde öldürülen annesi için gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından sevdiklerinin gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan Serpil Ertekin, Zeytinburnu Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

    Yaşanan olaya tepki gösteren Serpil Ertekin’in yakınları, Duran G.’nin psikolojik sorunlarının olduğunu, daha önce de Serpil Ertekin’e şiddet uyguladığını iddia etti. Ertekin’in yaşanan olaylar sonucunda Duran G.’den kurtulmak istediğini ifade eden, Duran G.’nin daha önceden farklı suçlardan tutuklama kararının olduğunu iddia etti.

    “KONUŞTUĞUMUZDA SESİ GAYET NORMAL GELİYORDU”

    Kızının öldürülmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Serpil Ertekin’in babası Ali Ertekin, “Aralarında bir tartışma olmuş herhalde tahmin ettiğimiz kadarı ile. Yarım saat önce konuşmuştum kendisiyle. Anneleri birkaç sene önce ölmüştü zaten. Görüşüyorduk öyle. Konuştuğumuzda sesi gayet normal geliyordu. Bir şeyler anlattı, ‘Öyle oldu, böyle oldu’ diye. Telefonun hoparlörünü de açtık konuştuk. Hiçbir problemi yoktu” dedi.

    Etiketler: cinayet , oğlunun gözü önünde öldürüldü , İYİ parti , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri