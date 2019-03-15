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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/DHA 
15.03.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Oğlunun doğum gününde kocasını öldürdü, tahliyesini bu sözlerle istedi!

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Oğlunun doğum gününde kocasını öldürdü, tahliyesini bu sözlerle istedi!

BURSA'da, ayrı yaşadığı eşi Erdoğan Günar'ı (43), doğum günü olan oğlu F.G.'yi (11) almak için gittiği evde tabancayla vurarak, öldürdükten sonra polise gidip, teslim olan Birgül Günar'ın (38) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada 2 çocuk sahibi olduğunu belirten Günar, "Beni onlar için bırakın. Evlatlarımın bana ihtiyacı var" dedi. 

Olay, 2017 yılının Kasım ayında, Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi'nde meydana geldi. Birgül Günar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 20 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası, fabrika işçisi Erdoğan Günar'ı terk ederek, ayrı yaşamaya başladı. Oğul F.G. ise bu süreçte babasıyla birlikte kalmayı sürdürdü. Birgül Günar, olay günü, doğum günü olan oğlunu almak için eve gitti; ancak eşi ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Birgül Günar, eline aldığı tabancayla Erdoğan Günar'a 5 el ateşl etti. Kanlar içinde yere yığılan Günar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Birgül Günar ise oğlunu da alıp, karakola giderek, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Günar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Yenişehir Kadın Cezaevi'ne konuldu. Birgül Günar hakkında, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'EVLATLARIMIN BANA İHTİYACI VAR'

Tutuklu sanık Birgül Günar'ın yargılanmasına devam edilirken, duruşmaya taraf avukatları ile Erdoğan Günar'ın annesi Hatice ve kardeşi Sedat Günar da katıldı. Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, olay günü oğlunu almaya giden Birgül Günar'ın, Erdoğan Günar'ı tabancayla 5 el ateş ederek, öldürdüğünü belirtip, 'kasten öldürme' suçunu tasarlayarak ve eşine karşı işlediğini kaydetti. Şikayetçilerin avukatı ise savcının mütalaasına katıldıklarını, sanığa bu suçtan en ağır cezanın verilmesini istediklerini dile getirdi. Sanık avukatı da müvekkilinin karar aşamasına gelinen davada, adli kontrolle tahliyesini talep etti.

Duruşmada söz alan Birgül Günar, olay günü eve oğlunu almaya gittiğini, eşinin o saatte işte olacağını düşündüğünü belirterek, "2 çocuğum var, hakim bey. Beni onlar için bırakın. 2 evladımın bana ihtiyacı var" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Birgül Günar'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, savunma için de ek süre vererek, duruşmayı erteledi. 

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