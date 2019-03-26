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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.03.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Oğlunun ayaklarındaki morlukları fark etti! Kreşte şoke eden iddia

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Oğlunun ayaklarındaki morlukları fark etti! Kreşte şoke eden iddia

Uşak'ta engelli çocuklarının eğitim gördüğü kreşte şiddete maruz kaldığını öne süren aile, suç duyurusunda bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise iddiaya ilişkin idari soruşturma başlattı.

Baba Mustafa Bulut, 4,5 yaşındaki yaşındaki otizmli çocukları E.M.'nin, yaklaşık 5 aydır kent merkezindeki bir kreşte eğitim gördüğünü söyledi.

Bulut, konuşma güçlüğü yaşayan oğlunu Perşembe günü kreşten aldığını ve eve götürdüğünü, akşam yemeğinden sonra oğlunun ayaklarında annesi tarafından morlukların fark edilmesi üzerine kreşi arayarak durumu sorduğunu kaydetti.

Kreş yetkililerinin durumdan haberlerinin olmadıklarını söylemesi üzerine polise giderek şikayetçi olduğunu, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi ettirdikleri oğullarını eve getirdiklerini belirten Bulut, "Doktor morlukları inceledi, iki bacağında da çeşitli yerlerde morluk var. Darp raporu verdi. Olayın aydınlanmasını istiyorum. Oğlum konuşamıyor, onu bu hale getirenlerin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Anne Leyla Bulut ise kreş yetkililerinin kendilerini savunmak için çeşitli bahaneler bulduğunu ve oğlunun kreşe gitmek istemediğini kaydederek, "Olay günü sabah başka bir rahatsızlığından dolayı oğlumu doktora götürdüm, o sabah hiçbir şey yoktu. Oğlum 1 ile 5 arası kreşte kalıyor. Ne olduysa o saatler arasında oldu." diye konuştu.

Kreş'ten açıklama

Kreş sahibi A.Z. ise çocuğun şiddete eğilimli olması nedeniyle daha önce özel bir rehabilitasyon merkezine sevk edilmesi için girişimlerde bulunduklarını anımsatarak, kamera kayıtlarını aileyle paylaştıklarını, şiddete ilişkin bir bulgunun olmadığını savundu.

Ailenin kötü niyetli olduğunu ileri süren A.Z, konunun yargıya intikal ettiğini ifade etti.

Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ise konuyla ilgili idari soruşturma başlattıklarını, iki müfettiş görevlendirdiklerini bildirdi.

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