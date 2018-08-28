Oğlunu son kez görünce önce ağladı sonra bayıldı
Adana’da babası ile serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki gencin cesedi yaklaşık 20 kilometre uzakta vatandaşlar tarafından bulundu. Gencin babası, oğlunu o halde görünce gözyaşlarına boğuldu ardından baygınlık geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde meydana gelen olayda Taliban zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Adana’ya gelen Kebir ailesi dün sabah saatlerinde erkenden evlerinden çıkarak kanal boyunda gezmeye başladı. Baba Muhammed Kebir ile oğlu Rami Kemir (18) serinlemek için sulama kanalı girdi. Sulama kanalında akıntıya kapılan Rami bir süre sonra su içerisinde kayboldu.
Suya girdiği yerin 20 kilometre uzaklığında Yüreğir İlçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi DSİ’ye ait sulama kanalı içerisinde vatandaşlar Rami’in cansız bedenini buldu. Olay yerine itfaiye polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri Rami’in cansız bedenini su içerisinden çıkarttı.
BABA OĞLUNU SON KEZ GÖRMEK İSTEDİ
Oğlunun suda çıkarıldığı gören baba Muhammed Kebir, son kez görmek istediğini belirtti. Oğlunu son kez göre baba Kebir, gözyaşlarına boğuldu. Ardından baba Kebir, baygınlık geçirdi. Baba Kebir ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
Gencin cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Rami Kebir
1 AY ÖNCE GELMİŞLER
Afganistan’dan Türkiye’ye yaklaşık 1 ay önce geldikleri öğrenilen Kebir ailesinin, olayın yaşandığı günün sabahında Göç İdaresi Müdürlüğü’nden kimliklerini yeni aldıkları ortaya çıktı.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Afgan gencin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
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