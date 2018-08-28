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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
28.08.2018 - 06:42, Son Güncelleme:

Oğlunu son kez görünce önce ağladı sonra bayıldı

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Oğlunu son kez görünce önce ağladı sonra bayıldı

Adana’da babası ile serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki gencin cesedi yaklaşık 20 kilometre uzakta vatandaşlar tarafından bulundu. Gencin babası, oğlunu o halde görünce gözyaşlarına boğuldu ardından baygınlık geçirdi.

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  • Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu, ailesi yıkıldı
  • Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu, ailesi yıkıldı
  • Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu, ailesi yıkıldı
  • Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu, ailesi yıkıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde meydana gelen olayda Taliban zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Adana’ya gelen Kebir ailesi dün sabah saatlerinde erkenden evlerinden çıkarak kanal boyunda gezmeye başladı. Baba Muhammed Kebir ile oğlu Rami Kemir (18) serinlemek için sulama kanalı girdi. Sulama kanalında akıntıya kapılan Rami bir süre sonra su içerisinde kayboldu.

Adanada yürek yakan anlar Gözyaşlarına boğuldular
Adana'da yürek yakan anlar! Gözyaşlarına boğuldular

Suya girdiği yerin 20 kilometre uzaklığında Yüreğir İlçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi DSİ’ye ait sulama kanalı içerisinde vatandaşlar Rami’in cansız bedenini buldu. Olay yerine itfaiye polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri Rami’in cansız bedenini su içerisinden çıkarttı.

Oğlunu son kez görünce önce ağladı sonra bayıldı
BABA OĞLUNU SON KEZ GÖRMEK İSTEDİ

Oğlunun suda çıkarıldığı gören baba Muhammed Kebir, son kez görmek istediğini belirtti. Oğlunu son kez göre baba Kebir, gözyaşlarına boğuldu. Ardından baba Kebir, baygınlık geçirdi. Baba Kebir ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Gencin cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Oğlunu son kez görünce önce ağladı sonra bayıldı
Rami Kebir

 1 AY ÖNCE GELMİŞLER

Afganistan’dan Türkiye’ye yaklaşık 1 ay önce geldikleri öğrenilen Kebir ailesinin, olayın yaşandığı günün sabahında Göç İdaresi Müdürlüğü’nden kimliklerini yeni aldıkları ortaya çıktı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Afgan gencin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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