Üvey baba dayağı öldürmüştü! O anne konuştu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜvey baba dayağı öldürmüştü! O anne konuştu...
GeriGündem Üvey baba dayağı öldürmüştü! O anne konuştu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
28.05.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Üvey baba dayağı öldürmüştü! O anne konuştu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İZMİR'in Konak ilçesinde, eşi Bilal Turgay tarafından ilk evliliğinden olan 3 yaşındaki oğlu dövülerek öldürülen Ayşe Turgay, 1,5 aylık bebeğiyle baba evine sığındı. Gözü yaşlı anne, "Bir oğlumu toprağa verdim, diğer oğluma iyi bakabilmek için her şeyi yapacağım. Bilal Turgay'a inşallah en ağır ceza verilir" dedi.

Tepecik semtinde Pazar günü meydana gelen olay, iddialara göre şöyle gelişti:

İşsiz olduğu öğrenilen Bilal Turgay, eşi Ayşe Turgay ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Bilal Turgay, eşini dövdü. Bilal Turgay, yan odaya geçip, sesler üzerine korkup ağlayan, Ayşe Turgay'ın ilk evliliğinden olan Abdülkadir Doğan'ı da dövmeye başladı. Can havliyle kendini dışarı atan Ayşe Turgay, kayınvalidesinin evine koştup, yardım istedi. Ayşe Turgay, kayınvalidesi ve yakınlarıyla birlikte geri geldiğinde oğlunu hareketsiz yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne göötürülen ve kalbinin durduğu belirlenen küçük çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Abdülkadir Doğan'ın vücudunda ve yüzünün çeşitli yerlerinde morluklar olduğu belirlendi.

ÖNCE 'MOTOSİKLET ÇARPTI' DEDİ

Olayın ardından Bilal Turgay, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Turgay ilk ifadesinde, eşinin evden çıkarken kapıyı açık bıraktığını, Abdülkadir Doğan'ın da sokağa çıktığını ve motosiklet çarpması nedeniyle yaralandığını iddia etti. Daha sonra ise çocuğu dövdüğünü itiraf etti. Emniyetteki sorgusunun ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Bilal Turgay, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Küçük Abdülkadir Doğan ise Basmane Çorakkapı Camisi'nde düzenlenen törenle, yakınlarının gözyaşı içinde Uzundere TOKİ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'İNŞALLAH EN AĞIR CEZA VERİLİR'

Bilal Turgay'dan 1,5 aylık bebeği olan Ayşe Turgay, babasının İkiçeşmelik semtindeki evine sığındı. Abdülkadir Doğan'ın babasının halen başka bir suçtan dolayı cezaevinde bulunduğunu ifade eden Ayşe Turgay, "Çok üzgünüm, içim yanıyor. Allah onu cezasız bırakmasın. Benim canım yanıyor, onun da canı yansın. Bir oğlumu toprağa verdim, diğer oğluma iyi bakabilmek için her şeyi yapacağım. Bilal Turgay'a en ağır ceza verilsin. Üç yaşındaki çocuktan ne istedi? Her gün beni dövüyordu, benim her gün gözlerim mordu" dedi.

Bilal Turgay'dan daha önce de şiddet gördüğünü ve şikayetçi olduğunu anlatan Ayşe Turgay, kayınpederinin araya girip, oğlunu affetmesini istemesi üzerine şikayetlerini geri çektiğini söyledi.

Üvey baba dayağı öldürmüştü O anne konuştu...


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Acı haber geldi! Alibeyköy Barajı'na giren iki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da görülmemiş yıkım
Yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Telefon kayıtları inceleniyor
Meteorolojiden kritik uyarı! Hastalar, çocuklar ve yaşlılar dışarı çıkmasın…