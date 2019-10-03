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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.10.2019 - 18:49, Son Güncelleme:

Müebbet istenmişti, serbest bırakıldı

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Müebbet istenmişti, serbest bırakıldı

İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği oğlunu kalbinden bıçaklayarak öldüren babaya ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sertaç Özgizler, taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve maktulün annesi Sibel Dalgıç katıldı.

Avukat Özen, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve indirim hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

Sanık avukatı, tahliye ve beraat talebinde bulunarak, "Baba oğlun ara ara tartışma yaşamaları doğaldır. Bu eylem, yaşanan tartışma sırasında meydana gelen bir kazadır. Olay sırasında bıçak müvekkilin elinde değil, maktulün elindedir. Eylem kasten bıçak vurma şeklinde değildir." diye konuştu.

"SOYKAN GİTTİ, BEN ZATEN BİTTİM"

Son sözü sorulan sanık Özgizler, "Ben oğlunu çok seven bir babayım. Ben ona zarar vermedim, zarar veremem. Soykan gitti, ben zaten bittim." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, "ruhsatsız bıçak taşıma" suçundan 5 ay hapis ve 20 gün adli para cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanığın eyleminin, "taksirle ölüme sebep olma" niteliğinde olduğuna kanaat getiren heyet, neticenin, sanığın kişisel ve ailevi durumu bakımından artık cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak şekilde mağdur olmasına yol açtığı dikkate alınarak, ceza verilmesine yer olmadığına ve tahliyesine hükmetti.

Üye hakim, "sanığın aşamalarda alınan ve çelişki barındıran savunmaları, tanık beyanları ile dosya değerlendirildiğinde sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi" gerektiği yönünde görüş bildirerek karara muhalefet şerhi sundu.

OLAY

İzmir'in Konak ilçesinde, şubat ayında yaşanan olayda lise öğrencisi Soykan Özgizler (18), babası Sertaç Özgizler (62) tarafından bıçakla öldürülmüş, tutuklanan baba hakkında "çocuğunu kasten öldürmek" suçlamasıyla dava açılmıştı.

İddia makamı, esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın olayı "olası kasıt" ile gerçekleştirmesi nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (03.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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