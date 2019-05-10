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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
10.05.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Müebbet hapis cezasına böyle teşekkür etti!

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Müebbet hapis cezasına böyle teşekkür etti!

BURSA'da, ayrı yaşadığı eşini, doğum günü olan 11 yaşındaki oğlunu almak için gittiği evinde tabancayla vurarak öldüren gelinine ömür boyu ile 2 yıl 1 ay hapis cezası verildiğini duyan kayınvalide, mahkeme heyetine "Adalet yerini buldu" diyerek, teşekkür etti.

Olay, 2017 yılının Kasım ayında Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi'nde meydana geldi. Birgül Günar (38), şiddetli geçimsizlik nedeniyle 20 yıllık eşi ve 2 çocuğunun babası Erdoğan Günar'ı (43) terk ederek, ayrı yaşamaya başladı. Çiftin 11 yaşındaki oğulları F.G. babasıyla birlikte kalmayı sürdürdü. Birgül Günar, olay günü, doğum günü olan oğlunu almak için terk ettiği eve gitti. Çift arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Bu sırada Birgül Günar, eline aldığı tabancayla Erdoğan Günar'a 5 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Günar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Birgül Günar ise oğlunu da alıp, karakola giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Günar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Yenişehir Kadın Cezaevi'ne konuldu. Birgül Günar hakkında, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'KORKU VE PANİKLE OLAY MEYDANA GELDİ'

Karar duruşmasına 2 çocuk annesi tutuklu sanık ile avukatları Oktay Erdoğan ve Aşkın Efe Çoşkun ile öldürülen Erdoğan Günar’ın annesi Hatice Günar, kardeşi Sedat Günar ve avukatları Enes Balık katıldı. Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı Funda Mine Akdogan'ın da hazır bulunduğu duruşmada sanık avukatları, müvekkillerinin 20 yıllık evli olduğunu, eşinden şiddet görmesine rağmen evliğini sürdürmek için elinden geleni yaptığını, boşanma davası açtığını, eşine evden uzaklaştırma kararı aldırdığını, olay günü de oğlunu doğum günü nedeniyle eşinin evine almaya gittiğini, o saatte işte olması gereken eşiyle karşılaşmaları üzerine yaşanan tartışmada korku ve paniğe kapılarak, olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiler. Avukatlar tutuklu sanığın tahliyesini istediler.

'EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM, PİŞMANIM'

Duruşmada eski ifadelerini tekrarlayan Birgül Günar da "Hakim bey siz beni affetseniz, ben kendimi affetmem" diyerek, başladığı son savunmasında şunları söyledi:

"Olay günü oğlumun doğum günüydü. Sinemaya gitmek istediğini söyledi. Ben de oğlum alıp sinemaya götürecektim. Eşim silahı istemişti. Yanıma aldım ve onu da eşime verecektim. Eve gittiğimde beni zorla içeriye çekti. Sonra elime silah geçti. Nasıl ateş aldığını bile hatırlamıyorum. Burnum kanadı. Eşim kanepede oturuyordu. Evden oğlumu alıp çıktım. Eşimin ölümüne neden olduğum için pişmanım. Eşimi çok seviyorum. Planlayarak öldürmedim. Çocuğunun doğum gününde kimse babasını öldürmek istemez. Çocuklarımın yanına gitmek için tahliyemi istiyorum."

Mahkeme, Birgül Günar'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından cezayı tahrik indirimiyle müebbet hapis cezasına çevirdi.  Mahkeme Birgül Günar'a ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Öldürülen Erdoğan Güner'in annesi Hatice Günar, kararı duyunca mahkeme heyetine teşekkür ederek, "Adalet yerini buldu" dedi.

Müebbet hapis cezasına böyle teşekkür etti


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