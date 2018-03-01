Oğlunu öldüren baba, anneye böyle demiş: Sana öyle bir acı yaşatacağım ki

Neriman Türkoğlu’nun yüz yüze gelmek istememesi nedeniyle Nezir Türkoğlu duruşmaya getirilmedi. Psikolog eşliğinde ifade veren Neriman Türkoğlu şunları söyledi: “1 Eylül 2017’den itibaren fiilen sanık ile ayrı yaşıyorduk. Boşanma davası açtım. Bana sürekli şiddet uyguluyordu. Yiğitcan benimle kalıyordu. Aile mahkemesinin kararına göre her ayın ilk ve 3’üncü hafta sonunda oğlum Yiğitcan, sanık ile kalıyordu. Olay tarihinden önceki bir dönemde sanığın oğluma yönelik tehdit içeren sözleri nedeniyle oğlum kaçarak yürüme mesafesinde olan annemin evine gelmişti. Bu olaya ilişkin emniyete giderek tehditten dolayı suç duyurusunda bulunmuştum. Emniyette bana şiddet olmadığını söylediler. Sanığın olayları planlı yaptığını düşünüyorum. Sanık bu olaydan 1.5 ay kadar önce beni ‘Sana öyle bir acı yaşatacağım ki bunu hiç unutmayacaksın’ diye telefon ile tehdit etmişti. Şikâyetçiyim.” Mahkeme duruşmayı erteledi.



