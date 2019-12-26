Oğlunu kaybetti, 6 ay sonra gelen oğluna ait harcamayla şoke oldu

Adana’da yaşayan İhsan ve Hatice Yıldız’ın 3 çocuğundan en büyüğü 20 yaşındaki Eyyüphan Yıldız, 2 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda Sivil Havacılık İşletme Bölümü’nü kazandı.



Antalya’ya yerleşen Yıldız, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’ndeki bir öğrenci evinde yaşamaya, üniversitede de eğitimine başladı.



En son 19 Mayıs tarihinde kaldığı evden çıkan Yıldız’a, o günden bugüne ailesi ve arkadaşları ulaşamayınca polise kayıp ilanı verildi. Oğluyla en son 18 Mayıs’ta telefonla konuşan baba İhsan Yıldız ise soluğu Antalya’da alıp, onu aramaya başladı.



Polisin her yerde aradığı genç adam için, okul arkadaşları da sosyal medya üzerinden kayıp ilanı vererek onun izine ulaşmaya çalıştı.





OĞLUNUN KIYAFETLERİNİ GİYİP SOKAK SOKAK GEZDİ



Antalya’ya gelen baba İhsan Yıldız, oğlunun arkadaşlarıyla birlikte kaldığı öğrenci evine girerek, onun kıyafetlerini giydi. Haber alamadığı oğlunu sokak sokak aramaya koyulan Yıldız, bir yandan da oğlunun fotoğrafını bastırdığı kayıp ilanını, gezdiği yerlerdeki iş yerlerine, elektrik direği ve panolarına yapıştırdı.





SON SİNYAL GELDİĞİ YERİN UÇURUM OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE YIKILDI



Günlerce bir ize rastlayamayan baba, oğluna ait cep telefonundan en son kanyonların bulunduğu uçurum bir bölgede sinyalin kesildiği bilgisini duyunca ikinci kez yıkıldı. Sinyalin ardından bölgede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri arama çalışmaları başlattı. Kanyon bölgesini didik didik arayan ekipler, üniversiteli genci bulamadı. Son olarak bölgede 14 Temmuz günü bölgede dağcılık yapan bir grup, kuşların yoğunluk oluşturduğu küçük bir mağara alanına iniş gerçekleştirirken iki kayanın arasında erkek cesedi gördü. Durumun polise bildirilmesinin ardından bölgede inceleme başlatıldı. Olayı duyan baba İhsan Yıldız ise uçuruma gelerek endişeli gözlerle çalışmaları izledi. Ekipler, üzerinde sadece pantolon ve ayakkabılar bulunan cesedi 2 günde alabildi.



CESEDİN EYYÜPHAN’A AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ



45 gündür bölgede olduğu tahmin edilen ceset baba İhsan Yıldız’a gösterilse de, cesedin oğluna ait olup olmadığını teşhis edilemedi. Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan erkek cesedi, yapılan ilk incelemelerin ardından kimliği teşhis edilebilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan incelemeler sonucu cesedin 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’a ait olduğu tespit edildi.



OĞLUNU ADANA’DA TOPRAĞA VERDİ



Memleketi Adana’da bulunan baba İhsan Yıldız ise cesedin oğluna ait olduğu kesinleşince bir kez daha yıkıldı. Acılı baba, oğlunun cenazesini almak için Adana’dan İstanbul’a yola çıktı. Cenazeyi teslim aldıktan sonra Adana’ya dönen Yıldız, oğlunu gözyaşları içerisinde toprağa defnetti.



15 GÜN SONRA BANKADAN GELEN HABERLE ŞOK GEÇİRDİ



Cesedin bulunduğu tarihten 15 gün sonrası ise bir gelişme oldu. Banka yetkililerinden oğluna ait borç olduğunu öğrenen baba Yıldız, hesabın ekstresinde 29 Temmuz pazartesi günü saat 17.00’da sanal pos işlemiyle 94,92 liralık alışveriş yapıldığını görünce adeta şoka girdi. Makbuzla birlikte savcılığın yolunu tutan Yıldız, oğlunun cep telefonu ve banka kartlarının kendilerinde olmamasına karşın, çekilen tutarın kim tarafından yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulundu.



“ÇOCUĞUMUN KİMLİK BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRMİŞLER”



Olayın hala şokunda olduğunu söyleyen İhsan Yıldız, 6 ay önce kaybettiği oğlunun ölümünden sonra yapılan banka harcamasının kendisinde şüphe oluşturduğunu söyledi. Yıldız, “6 ay önce kaybettiğim oğlumun, öldükten 16 gün sonrası banka müdürü beni çağırdı. Oğlumun hesabından sanal ortamdan 94 lira para çekildiğini söyledi. Çocuğumun kimlik bilgilerini ele geçirmişler. Benim oğlumun kimliği ve banka kartları savcılıkta. Kartsız işlemden para çekmişler. Bunu bilen birisi yapıyor. Bunun araştırılmasını savcılıktan rica ediyorum. İntihar mı yoksa cinayet mi ortaya çıkmasını istiyorum” dedi.



“SUÇUM FAKİR OLMAK MI?”



Mayıs ayından bu yana oğlunu aradığını ve en son cesedini bulduğunu belirten Yıldız, “Bir şekilde buldum. Hepimiz öleceğiz belki ama benim içimdeki acı bitmedi. Ben gece gündüz uyku uyuyamıyorum. Ne yaptığım belli değil. Oğlum yandı, ben de mi kendimi yakayım. Ben savcı ya da polis değilim bunun araştırılmasını istiyorum. Bana telefon açıp bilgi veren de yok. Adli tıp 2 ay sonra haber vereceğiz size diyorlar ama bana kimse bir şey demiyor. Benim suçum fakir olmak mı” diye konuştu.