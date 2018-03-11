OÄŸlunu kaybeden anne feryat etti: Babana Ã§ek gÃ¶nder fotoÄŸrafÄ±!

KAZA, gece yarasÄ± ManavgatÄ±n AydÄ±nevler Mahallesi Hasan Ali YÃ¼cel Caddesi'ndeki kavÅŸakta meydana geldi. Nebi AtaÅŸ'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± ÅŸehir iÃ§i yolcu midibÃ¼sÃ¼yle,Â sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi olmayan GÃ¶rkem Åžen'in kullandÄ±ÄŸÄ± motosiklet Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle motosiklette bulunan kasksÄ±z sÃ¼rÃ¼cÃ¼ GÃ¶rkem Åžen ile arkadaÅŸÄ± Ahmet ErtuÄŸ DurmuÅŸ (19) dÃ¼ÅŸerek savruldu.



Ã‡evredekilerin haber vermesiyle olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekibiyle itfaiye sevk edildi. Kazada GÃ¶rkem Åžen'in olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. Yaralanan Ahmet ErtuÄŸ DurmuÅŸ ise ambulansla hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SavcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan GÃ¶rkem Åžen'in cenazesi morga konuldu. MidibÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ Nebi AtaÅŸ, polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.







"KASK, EKÄ°PMAN YOKTU"



Kaza anÄ±nda midibÃ¼ste yolcu olarak bulunan Eren Gemici, liseler bÃ¶lgesinden yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ± indiklerini sÄ±rada motosikletin saÄŸ taraftan geldiÄŸini belirterek, 'Motosiklette iki kiÅŸilerdi. Kask filan, ekipman hiÃ§bir ÅŸey yoktu. HÄ±zlÄ± geliyorlardÄ±. Bizim ÅŸofÃ¶r de sanÄ±rÄ±m tam yavaÅŸlamadÄ±, vurunca durdu. Hemen indik, baktÄ±k. Ã‡ocuÄŸun biri zaten motosiklete ayaklarÄ± sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. SaÄŸlÄ±k ekipleriyle birlikte motosikleti kaldÄ±rdÄ±k. BilinÃ§lerini aÃ§Ä±k tutmak iÃ§in konuÅŸtum ama birisi sorularÄ±mÄ±za cevap vermiyordu' dedi.







ANNE FERYAT ETTÄ°: KÄ°MSE BANA YARDIM ETMEDÄ°



KazayÄ± duyarak olay yerine gelen annesi ve kÄ±z kardeÅŸi ise GÃ¶rkem Åžen'in cansÄ±z bedenini yerde gÃ¶rÃ¼nce polise, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmek iÃ§in yalvardÄ±. EÅŸiyle ayrÄ± olduÄŸu belirtilen anne, bir taraftan aÄŸlarken, diÄŸer taraftan oÄŸlunun babasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

OÄŸlunun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden arkadaÅŸlarÄ±nÄ± da sorumlu tutan anne, aÄŸlayÄ±p kÄ±zÄ±na seslenerek, 'Babana Ã§ek gÃ¶nder ÅŸu fotoÄŸrafÄ±. Ã‡ocuÄŸum uyuÅŸturucu kullanÄ±yor dedim, gel yardÄ±m et bana dedim, lanet olasÄ±ca adam gelmedi. Varsa gazeteci Ã§eksin. Bana yardÄ±m edin dedim, kimse bana yardÄ±m etmedi' diyerek feryat etti.

Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.





