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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)
17.06.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Oğlunu görünce dayanamadı

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ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.K.'nin annesi S.K., adliye kapısında baygınlık geçirirken, oğlunun suçsuz olduğunu ve kandırıldığını savundu.

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  • Oğlunu gören anne baygınlık geçirdi
  • Oğlunu gören anne baygınlık geçirdi
  • Oğlunu gören anne baygınlık geçirdi
  • Oğlunu gören anne baygınlık geçirdi
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Narkotik ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda, kapılarını açmayanların evlerine koçbaşıyla kırılarak girildi. Operasyonda A.B., G.Y., B.K., S.S., C.D. ve R.D. gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 140 sentetik hap, 22.24 gram skunk, 35.84 gram bonzai, 3.94 gram esrar, 7 ecstasy, 6 kök Hint keneviri, ruhsatsız pompalı tüfek, hançer, ruhsatsız 3 tabanca, şarjör ve çeşitli boyutlarda dolu 72 fişek ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan 1'i kadın 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Elleri arkadan kelepçeli getirilen şüphelilerin savcılık sorguna başlandı.

OĞLUNU GÖRÜNCE BAYILDI

Şüpheliler arasında yer alan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen B.K.'nin annesi S.K. ve babası C.K. de adliye girişine geldi. Oğlunun polis ekipleri arasında adliyeye götürüldüğünü gören baba C.K., "Oğlumu bu işi bulaştırdılar. Kendileri kenara çekildiler.

Benim oğlum 3 gündür gözetim altında. Bunu yapanlar inşallah cezasını bulur. Benim oğlum suçsuz. Ayrıca psikolojik tedavi görmesi gerek. Hastaneye yatırabilmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Anne S.K. ise şüphelilerin adliyeye girişleri sırasında, "Allah belasını versin bunların. Kökü kurusun bunların" diye bağırdıktan sonra baygınlık geçirdi. Oğlunun kandırıldığını ve uyuşturucu satmadığını savunan S.K., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen başka operasyonda ise uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 112,11 gram skunk maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi Operasyonda 3 kişi hakkında da 'uyuşturucu kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

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