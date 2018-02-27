Oğluna solunum cihazı almak için kitap yazdı

Kuşadası'ndaki bir otelde teknik personel olarak görev yapan 39 yaşındaki Özgür Büyüktanır, doktorların "çaresiz hastalık" olarak nitelediği NCL hastalığına yakalanan oğlunu daha iyi şartlarda yaşatabilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kitap yazdı.

Büyüktanır, oğlunun hastalığını, geçen süreçte verdikleri mücadeleyi anlattığı hikayenin de aralarında olduğu birçok hikayeden oluşan kitabı satabilmek için bazı kurumların ve vatandaşların desteğiyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Aras bebek için bir kitap da sen al" kampanyası başlattı.

"Bir asırlık öykü" isimli kitabı için imza günü de düzenleyen baba, 20 lira karşılığında imzaladığı kitaplarını okuyucularına takdim etti.

KİTABIN GELİRİYLE OĞLU İÇİN CİHAZ ALACAK

Büyüktanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun hastalığı nedeniyle bozuk olan moralinin kitaba olan ilgiyle düzeldiğini belirterek yatağa bağımlı NCL hastası oğlunu yaşatabilmek için elinden ne geliyorsa yapacağını söyledi. Baba Büyüktanır, "Birçok organını artık kullanamıyor benim oğlum. Şu anda ağızdan beslenemiyor. Birtakım solunum cihazlarına ihtiyacımız oldu. Bunlar da sadece yurt dışında var, onu almak için çalışıyorum." dedi.

Almayı planladığı cihazların çok pahalı olduğunu ve maddi durumunun bunu karşılamaya yetmediğini ifade eden Büyüktanır, şöyle konuştu:

"Oğlum için solunum ve balgam sökme cihazlarına ihtiyacımız var. Bu cihaz sadece yurt dışında mevcut. Bunun için bir gelir olsun diye kitabı yazdım. Yazarken güzel hikayeler çıktı. Çocukluğumdan beri bir kitap yazma hayalim de vardı zaten. Genelde kendi ailemle alakalı yaşanmış hikayelerimi yazdım. İçerisinde yürekleri burkan, gözleri yaşartan hikayeler var."

Büyüktanır, oğlunun 2,5 yaşına kadar herhangi bir sıkıntısı olmadığını ancak daha sonra konuşma dahil birçok yaşamsal fonksiyonunun giderek azaldığını aktardı.

Bundan sonrası için oğlunu konforlu yaşatmaya çalışacağını vurgulayan Büyüktanır, "Aras'ı nasıl konforlu yaşatabilirim, onun mücadelesini veriyorum. Bu kitabı satarak oğluma güzel bir solunum cihazı veya balgam sökme cihazı, güzel bir yatak almak için çalışacağım. Bu kitap benim elimi rahatlayacak." dedi.

Hastalığın tedavisinin olmadığını bildiklerine dikkati çeken Büyüktanır, şunları kaydetti:

"Doktorlar bize bu hastalığın tedavisinin olmadığını söyledi. Biz umutla ve inançla Aras'ı yaşatabildiğimiz kadar yaşatacağız. Belki bir mucizeyle tekrar aramıza katılması için çalışacağız. İnsanlar bizim için güzel dualar ediyor. Bu enerjinin Aras'a iyi bir dönüşü olacağına inanıyorum. Benim bütün mücadelem bunun için. Nefesim tükenene kadar Aras'ın yanındayım. Gidilmesi gereken, aşılması gereken ne kadar engel varsa aşmaya ve gitmeye kararlıyım."