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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Salim UZUN/HÜRRİYET
27.12.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

'Oğlumun cep telefonuna mesaj geldi. Okudum ama...'

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
'Oğlumun cep telefonuna mesaj geldi. Okudum ama...'

26 yaşındaki Simge Yıldız’ın internetten alınan silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti işleyen Nuri Karaata’nın babası İbrahim Karaata, “Simge benim öz kızım gibiydi. Bu yıl mayıs ayında nişanlandılar. Birkaç ay sonra ayrıldıklarını öğrendim. Nuri bunalıma girdi. Olaydan 2 gün önce oğlumun cep telefonuna ‘kargonuz teslim edilecek’ mesajı geldi. Mesajı okudum ama tüfek olacağını hiç düşünmedim. Ben oğlumdan çok Simge’ye üzülüyorum. Hiçbir gerekçe cinayetle sonuçlanmamalıydı. O silahı bu kadar kolay satın almasaydı belki de bu cinayeti işlemeyecek, hayatına da son vermeyecekti. Oğlumun ölmesinden çok katil olması beni yaraladı. Hala yaşananlara inanamıyorum” dedi.

ANTALYA’da 18 Aralık tarihinde işlenen kadın cinayetinde kullanılan pompalı tüfeğin internetten satın alındığı ortaya çıktı. 26 yaşındaki Simge Yıldız’ı öldürdükten sonra intihar eden 35 yaşındaki Nuri Karaata’nın babası İbrahim Karaata, “Nuri’nin silahı yoktu. Cumartesi günü cep telefonuna ‘kargonuz teslim edilecek’ mesajı geldi. Mesajı okudum ama tüfek olacağını hiç düşünmedim” dedi.

'NURİ BUNALIMA GİRDİ'

Cinayeti işledikten sonra intihar eden oğlunun son derece sakin bir çocuk olduğunu anlatan Karaata, şöyle devam etti:
“Hala şoktayım. Simge benim öz kızım gibiydi. Bu yıl mayıs ayında nişanlandılar. Birkaç ay sonra ayrıldıklarını öğrendim. Nuri bunalıma girdi. Yardımcı olmaya çalıştım, Simge ile konuştum ama ikisini bir araya getiremedim.”

'O KIZI UNUT DEDİM'

“Ayrılıktan bir süre sonra Nuri iş yerinden izin aldı. Eve kapandı. Cinayetten birkaç gün önce dışarı çıkması için adeta yalvardım. Beni kırmadı dışarı çıktı. Akşam eve geldiğinde yüzü simsiyahtı. Ne olduğunu anlatması için zorladım. Simge’yi başka bir erkekle kafede otururken gördüğünü söyledi. Ben de o kızı unutmasını hayatına devam etmesi gerektiğini söyledim.”

'HELALLİK İSTEDİ'

“Cinayetten 3 gün önce cep telefonuna mesaj geldi. Kargodan olduğunu gördüm. Ne olduğunu sordum, evrak dedi. Hemen sonrasında beni memlekete gitmeye ikna etmeye çalıştı. Keşke ikna olmasaydım. Cumartesi günü Ceyhan’a gittim. Pazartesi günü beni aradı. 'Kendine iyi bak hakkını helal et' dedi. Ama yine hiç şüphelenmedim.”

'HALA ŞOKTAYIM'

“Salı günü araç kiraladığı şirketin sahibi beni aradı. Nuri’nin kiraladığı araçta cinayet işlendiğini söyleyince şoka girdim. Hemen Antalya’ya döndüm. Aracın Simge’nin mahallesinde bulunduğunu öğrenince beynimden vurulmuşa döndüm. Nuri melek gibi bir çocuktu. Karşımızda bacak bacak üstüne bile atmazdı.”

'BAŞKA GENÇLER YANMASIN'

“O silahı bu kadar kolay satın almasaydı belki de bu cinayeti işlemeyecek, hayatına da son vermeyecekti. Bizim canımız yandı. Ben oğlumdan çok Simge’ye üzülüyorum. Hiçbir gerekçe cinayetle sonuçlanmamalıydı. Oğlumun ölmesinden çok katil olması beni yaraladı. Nuri, Simge yandı ama bundan sonrası için önlem alınsın.”

ESRARENGİZ MESAJ

Oğlunun cinayetten önce kendi telefonuna mesaj gönderdiğini vurgulayan baba Karaata, “Polis cep telefonunda bir mesaj bulmuş. Mesajda cinayete azmettiren olarak iki isim yer alıyormuş. Ancak bu isimlerin kim olduğuyla ilgili araştırma devam ediyor. Tabi nasıl bir ruh haliyle bu isimleri yazdığını bilmiyorum” dedi.

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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