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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ä°HA-DHA-AA
27.07.2019 - 21:16, Son GÃ¼ncelleme:

"OÄŸlum suda üÅŸümüÅŸtür... O karanlÄ±ktan korkar"

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Kocaeli'nin Kartepe ilÃ§esinde arkadaÅŸlarÄ±yla gezmek iÃ§in kayÄ±kla Sapanca gÃ¶lÃ¼ne aÃ§Ä±lan ve dengesini kaybederek suya dÃ¼ÅŸen 13 yaÅŸÄ±ndaki GÃ¼ltekin kayboldu. Ã‡ok sayÄ±da dalgÄ±Ã§, gÃ¶l iÃ§inde kaybolan Ã§ocuÄŸu arÄ±yor. Ekiplerin aramalarÄ±nÄ±n devam ettirdiÄŸi alanda bulunan GÃ¼ltekin'in annesi ise, "OÄŸlum suda Ã¼ÅŸÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼r, o karanlÄ±ktan korkar. Ne olur oÄŸlumu bulun" diyerek gÃ¶zyaÅŸlarÄ± dÃ¶ktÃ¼. Sinir krizi geÃ§iren GÃ¼ltekin'in anne ve babasÄ±nÄ± yakÄ±nlarÄ± sakinleÅŸtirdi. HavanÄ±n kararmasÄ±yla ara verilen arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na, sabah saatlerinde tekrar baÅŸlanacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Olay 17.00 sÄ±ralarÄ±nda Kartepe EÅŸme Mahallesi sahili aÃ§Ä±klarÄ± sapanca GÃ¶lÃ¼ iÃ§erisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, arkadaÅŸlarÄ±yla Sapanca GÃ¶lÃ¼'ne gelen 13 yaÅŸÄ±ndaki Eren GÃ¼ltekin, gÃ¶lde gezmek iÃ§in tekne kiraladÄ±. KiraladÄ±klarÄ± tekne ile gÃ¶le aÃ§Ä±lan arkadaÅŸ grubundan bazÄ±larÄ± tekneden gÃ¶le atlayarak yÃ¼zmeye baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada tekneden dengesini kaybeden Eren GÃ¼ltekin ise suya dÃ¼ÅŸerek Ã§Ä±rpÄ±nmaya baÅŸladÄ±. YÃ¼zme bilmediÄŸi iÃ§in paniÄŸe kapÄ±lan GÃ¼ltekin'in suda Ã§Ä±rpÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren arkadaÅŸlarÄ± ise baÄŸÄ±rarak Ã§evredekilerden yardÄ±m istedi. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n sudan Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ltekin ise suya batarak gÃ¶zden kayboldu.

OÄŸlum suda Ã¼ÅŸÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼r... O karanlÄ±ktan korkar

Ã‡evredekilerin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD'dan dalgÄ±Ã§lar gelerek gÃ¶lde arama baÅŸlattÄ±. YaklaÅŸÄ±k 3.5 saattir sÃ¼ren arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda 13 yaÅŸÄ±ndaki gence halen ulaÅŸÄ±lamadÄ±.

Ekiplerin aramalarÄ±nÄ±n devam ettirdiÄŸi alanda bulunan GÃ¼ltekin'in annesi ise, "OÄŸlum suda Ã¼ÅŸÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼r, o karanlÄ±ktan korkar. Ne olur oÄŸlumu bulun" diyerek gÃ¶zyaÅŸlarÄ± dÃ¶ktÃ¼. Sinir krizi geÃ§iren GÃ¼ltekin'in anne ve babasÄ±nÄ± yakÄ±nlarÄ± sakinleÅŸtirdi.

OÄŸlum suda Ã¼ÅŸÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼r... O karanlÄ±ktan korkar

ARAMA Ã‡ALIÅžMALARI SABAH DEVAM EDECEK

HavanÄ±n kararmasÄ±yla ara verilen arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na, yarÄ±n sabah tekrar baÅŸlanacaÄŸÄ± belirtildi.

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OÄŸlum suda Ã¼ÅŸÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼r... O karanlÄ±ktan korkar

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