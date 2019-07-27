"OÄŸlum suda üÅŸümüÅŸtür... O karanlÄ±ktan korkar"
Kocaeli'nin Kartepe ilÃ§esinde arkadaÅŸlarÄ±yla gezmek iÃ§in kayÄ±kla Sapanca gÃ¶lÃ¼ne aÃ§Ä±lan ve dengesini kaybederek suya dÃ¼ÅŸen 13 yaÅŸÄ±ndaki GÃ¼ltekin kayboldu. Ã‡ok sayÄ±da dalgÄ±Ã§, gÃ¶l iÃ§inde kaybolan Ã§ocuÄŸu arÄ±yor. Ekiplerin aramalarÄ±nÄ±n devam ettirdiÄŸi alanda bulunan GÃ¼ltekin'in annesi ise, "OÄŸlum suda Ã¼ÅŸÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼r, o karanlÄ±ktan korkar. Ne olur oÄŸlumu bulun" diyerek gÃ¶zyaÅŸlarÄ± dÃ¶ktÃ¼. Sinir krizi geÃ§iren GÃ¼ltekin'in anne ve babasÄ±nÄ± yakÄ±nlarÄ± sakinleÅŸtirdi. HavanÄ±n kararmasÄ±yla ara verilen arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na, sabah saatlerinde tekrar baÅŸlanacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Olay 17.00 sÄ±ralarÄ±nda Kartepe EÅŸme Mahallesi sahili aÃ§Ä±klarÄ± sapanca GÃ¶lÃ¼ iÃ§erisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye gÃ¶re, arkadaÅŸlarÄ±yla Sapanca GÃ¶lÃ¼'ne gelen 13 yaÅŸÄ±ndaki Eren GÃ¼ltekin, gÃ¶lde gezmek iÃ§in tekne kiraladÄ±. KiraladÄ±klarÄ± tekne ile gÃ¶le aÃ§Ä±lan arkadaÅŸ grubundan bazÄ±larÄ± tekneden gÃ¶le atlayarak yÃ¼zmeye baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada tekneden dengesini kaybeden Eren GÃ¼ltekin ise suya dÃ¼ÅŸerek Ã§Ä±rpÄ±nmaya baÅŸladÄ±. YÃ¼zme bilmediÄŸi iÃ§in paniÄŸe kapÄ±lan GÃ¼ltekin'in suda Ã§Ä±rpÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren arkadaÅŸlarÄ± ise baÄŸÄ±rarak Ã§evredekilerden yardÄ±m istedi. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n sudan Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ltekin ise suya batarak gÃ¶zden kayboldu.
Ã‡evredekilerin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD'dan dalgÄ±Ã§lar gelerek gÃ¶lde arama baÅŸlattÄ±. YaklaÅŸÄ±k 3.5 saattir sÃ¼ren arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda 13 yaÅŸÄ±ndaki gence halen ulaÅŸÄ±lamadÄ±.
Ekiplerin aramalarÄ±nÄ±n devam ettirdiÄŸi alanda bulunan GÃ¼ltekin'in annesi ise, "OÄŸlum suda Ã¼ÅŸÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼r, o karanlÄ±ktan korkar. Ne olur oÄŸlumu bulun" diyerek gÃ¶zyaÅŸlarÄ± dÃ¶ktÃ¼. Sinir krizi geÃ§iren GÃ¼ltekin'in anne ve babasÄ±nÄ± yakÄ±nlarÄ± sakinleÅŸtirdi.
ARAMA Ã‡ALIÅžMALARI SABAH DEVAM EDECEK
HavanÄ±n kararmasÄ±yla ara verilen arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na, yarÄ±n sabah tekrar baÅŸlanacaÄŸÄ± belirtildi.
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