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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / İstanbul (DHA)
13.05.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

'Oğlum bir gün tavuk, bir gün koyun alıyordu'

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'Oğlum bir gün tavuk, bir gün koyun alıyordu'

Kurucusu Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ikinci duruşmasına başlandı. Sisteme 2 bin 200 lira kaptıran mağdur Ahmet Sağlam, ifadesinin ardından "Mağduriyetimiz giderilecek mi?" diye sordu. Mahkeme Başkanı, "Onu sanıklara soracaksınız" dedi. Bahçıvan olduğunu söyleyen Ayhan Oduncu, "Oğlum geldi 'Çiftlik Bank diye bir şey var' dedi. Bilgisayar üzerinde bütün işlemleri oğlum yapıyordu. Bir gün geliyordu tavuk aldım, başka bir gün koyun aldım, başka bir gün de inek aldım diyordu. 21 bin TL yatırmış, ne kadarını geri aldığını bilmiyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında ikinci duruşma görülüyor.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 11 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Duruşma salonunun bulunduğu koridorda bekletilen mağdurlar, salonun küçüklüğü nedeniyle 13'er kişilik gruplar halinde duruşmaya alındı.

Mağdurlardan Ahmet Sağlam, televizyondan sistemi tanıdığını, 4 bin 900 lira yatırdığını, bu tutarın 2 bin 700 lirasını iade olarak aldığını beyan ederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

BAŞKAN: 'ONU SANIKLARA SORACAKSINIZ'

Ahmet Sağlam'ın "Mağduriyetimiz giderilecek mi?" şeklindeki sorusu üzerine Mahkeme Başkanı Melih Osmançavuşoğlu, "Onu sanıklara soracaksınız, biz sadece ceza kısmıyla ilgileniyoruz" dedi.

Müşteki Adem Güler, 97 bin lira yatırdığını 47 bin lirasını geri aldığını, Atilla Tutam ise 61 bin 200 yatırıp 33 bin 130 lira geri aldığını söyledi.

'BEN SADECE MEHMET AYDIN'DAN ŞİKAYETÇİYİM'

Sisteme 30 bin lira yatırıp 12 bin lirasını geri aldığını söyleyen mağdur Ali Elibol, salondaki sanıkları tanımadığını, onlardan şikayetçi olmadığını belirterek, "Ben sadece Mehmet Aydın'dan şikayetçiyim" dedi.

'OĞLUM BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN BİR GÜN TAVUK, BAŞKA BİR GÜN KOYUN ALIYORDU'

Bahçıvan olduğunu söyleyen Ayhan Oduncu, "Oğlum geldi 'Çiftlik Bank diye bir şey var' dedi. Oğlum bu ülke Kastelli olayını yaşadı, bunu sor dedim. Bilgisayar üzerinde bütün işlemleri oğlum yapıyordu. Bir gün geliyordu 'tavuk aldım', başka bir gün 'koyun aldım', başka bir gün de 'inek aldım' diyordu. 21 bin TL yatırmış, ne kadarını geri aldığını bilmiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

Tiyatro oyuncusu olduğunu söyleyen mağdur Bayram Ünal ise arkadaş tavsiyesi ve reklamlar üzerine sisteme girdiğini belirterek, "Ünlü oyuncuların reklamlarını gördüm, belediye başkanlarının açılışlarına katıldığını gördüm. Bunlar etkili oldu. 9700 yatırdım 800 geri aldım. Şikayetçiyim" dedi.

'GERİSİ HARAM OLSUN'

Teknisyen olduğunu söyleyen mağdur Batuhan Güven de, "11 bin yatırdım, 5 bin 500 lirasını geri aldım. Gerisi haram olsun" dedi.

Sisteme 50 bin TL yatırdığını söyleyen Davut Ataç ise, "Sistem 2 ay sonra kapanınca paramı hiç alamadım" dedi.

'KARDEŞİMİN KURBANI OLDUM'

Çiftlik Bank'tan 5 lirası kaldığını söyleyen Derya Köse, "Kardeşim girmişti, kardeşimin kurbanı oldum" dedi. Mağdurlar salonda bulunan 11 tutuklu sanığı tanımadıklarını beyan ederken, mağdur Barış Günay tutuklu sanık Ahmet Furkan Ferman ile aynı üniversiteden arkadaş olduklarını söyledi. Sisteme 28 bin lira yatırdığını, 9 bin lirasını geri aldığını söyleyen Günay, "Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Melih Osmançavuşoğlu, "Ahmet Furkan Ferman dahil mi" diye sordu. Barış Günay da Başkan Osmançavuşoğlu'nun bu sorusunu "Evet" diye yanıtladı. Duruşmaya mağdurların ifadesi ile devam ediliyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3.762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

11 SANIK TUTUKLU 7 SANIK FİRARİ

30 şüpheli hakkında da "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava kapsamında 11 sanık tutuklu bulunuyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise firari.

132 BİN KİŞİDEN 1.1 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞ

Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği belirtiliyor.

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış
daha fazla video için
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