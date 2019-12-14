‘Oğlum beni öldürecek’ demişti korktuğu başına geldi

Ordu Gürgentepe’de yaşayan Mehmet Özcan (59), 19 Ağustos 2015’te ‘patpat’ adı verilen tarım aracıyla evine gitti. Aracı yol kenarına park eden Özcan, dut ağacının altında oturdu. Bu sırada Özcan’ın sabah telefonda kavga ettiği kardeşi Cihan Özcan’ın (51) kullandığı araç 4-5 metre yakında durdu. Araçta, Cihan Özcan’ın kızları Ferda Özcan (25) ve Ayşe Ahlat (35) ile kız kardeşi Türkan (45) da vardı. Mehmet Özcan arazi anlaşmazlığından ötürü aralarında husumet bulunan Cihan Özcan’a yarı otomatik av tüfeğiyle ateş etti. Daha sonra annesi olan Gülhanım’ı (75) ve kız kardeşi Türkan’ı, yeğenleri Ferda ve Ayşe’yi yaraladı. Bu arada sopayla üzerine yürüyen babası Dursun Özcan’ı (82) öldürdü.

44 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen yargılamada Özcan “Aramızda anlaşmazlıklar oldu ancak bunlar husumet boyutunda değildir” dedi. Fakat Gürgentepe Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturma dosyalarında yapılan incelemede Özcan’ın 10 Ağustos 2012’de babası Dursun ve kardeşleri Nail ile Sezgin’i silahla tehdit ettiği belirlendi. Baba Özcan, verdiği şikâyet dilekçesinde, “Mehmet, av tüfeğimi izinsiz şekilde aldı. Bütün taleplerime rağmen geri vermedi. Silahla beni ve oğullarımı ‘Bahçeden bir tane fındık toplarsanız sizi öldürürüm’ diye tehdit etti. Tüfeğimin geri alınmasını istiyorum” dedi. Bu dosya 22 Kasım 2012’de kapatıldığı gibi, silah geri alınmadı. Avukat Didem Önsoy, mahkemeye sunduğu dilekçede, Özcan’ın aile bireylerini devamlı tehdit ettiğini ve başvuruların dikkate alınmadığını belirterek, “Ne yazık ki Dursun, korktuğu gibi kendisine ait tüfekle öldürülmüştür” dedi. Yargılama, 11 Kasım’da bitti. Mehmet Özcan’a toplam 44 yıl 10 ay hapis cezası hükmedildi.