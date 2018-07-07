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    'Oğlum bana benzemiyor’ cinayeti

    Hürriyet Haber
    07.07.2018 - 08:31 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kâğıthane'de ortağı Cemil Şanlı'yı (33) öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis istemiyle yargılanan Okan Alçıtepe ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadede Okan Alçıtepe, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

    Sabah Gazetesi'nden Ali Oktay'ın haberine göre, Alçıtepe'nin savunmasına göre 2014'te bir oğlu dünyaya geldi. Ancak zaman içinde çocuğun kendisine benzemediğini fark eden Alçıtepe babalık testi yaptırdı ve oğlunun kendisinden olmadığını öğrendi.

    Eşi E.A. Cemil Şanlı'nın kendisine içecek verdiğini ve sonrasını hatırlamadığını iddia etti. Ancak Cemil Şanlı "Ben aşağılık bir insan değilim. Ne bir gönül ilişkisi ne tecavüz yoktur" diyerek testin kendisine de yapılmasını istedi. Yapılan test sonucunda çocuğun babası Cemil Şanlı çıktı. Çıkan kavgada Alçıtepe'nin ayağı kırıldı.

    Gelişmeler üzerine evini değiştiren ve başka bir matbaacıda iş bulan Alçıtepe, mal alımı yaptığı sırada Cemil Şanlı ile karşılaştı.

    Şanlı'nın "Sen burada niye geziyorsun lan p..." demesi üzerine Okan Alçıtepe yanındaki silahla Cemil Şanlı'ya 3-4 el ateş ederek öldürdü. Ara kararını açıklayan mahkeme Okan Alçıtepe'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

     

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    Etiketler: Kağıthane
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