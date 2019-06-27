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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan AKGÜN-Tayfur KARA/SAMSUN (DHA)
27.06.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Oğlu öldürülen kaymakamın gözyaşları

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Oğlu öldürülen kaymakamın gözyaşları

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada yaşamını yitiren Bursa'nın Gemlik İlçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Safa Akif İnan (15) için Samsun’un İlkadım ilçesindeki dede evinin önünde helallik alındı. Bu sırada baba Kemal İnan gözyaşlarını tutamadı.

Denizli Vali Yardımcılığı görevinden şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın en küçük oğlu Safa Akif İnan iddiaya göre, kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., 25 Haziran günü saat 19.30 sıralarında Amfi Park'ta buluştu.

İnan, buluşmaya ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21) ile birlikte gitti. B.Ç. de yanına aldığı arkadaşlarıyla buluşma yerine geldi. İki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan da baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. Yaralı 3 kardeş, çağırılan ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Safa Akif İnan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

DEDESİNİN EVİNDE HELALLİK ALINDI

Sefa Akif İnan'ın cenazesi annesi Sedef İnan’ın memleketi Samsun’a getirildi. Kılıçdede Mahallesi’nde bulunan dedesinin evinde Sefa Akif İnan için helallik alınırken, baba Kemal İnan gözyaşlarını tutamadı. Helallik alınmasının ardından Sefa Akif İnan'ın cenazesi Kılıçdede Cami’sine götürüldü. İkindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sefa Akif İnan'ın cenazesi Asri Mezarlık’taki dedesi Hasan Büyükay’ın yanına defnedilecek.

Oğlu öldürülen kaymakamın gözyaşları

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