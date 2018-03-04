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    Oğlu için kitap yazmıştı... Bugün kötü haber geldi

    Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)
    04.03.2018 - 18:38 | Son Güncelleme:

    AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, NCL (beyincik erimesi) hastalığıyla boğuşan 4 yaşındaki Aras Büyüktanır, yaşamını yitirdi. Oğlunun tedavi masraflarını karşılamak için kitap yazan babası Özgür Büyüktanır, "Aras bebek için bir kitap da sen al" kampanyası ile oğluna solunum cihazı almayı hedeflemişti.

    Kuşadası’ndaki bir otelde teknik personel olarak görev yapan Özgür Büyüktanır’ın (39) NCL hastası oğlu Aras yaşamını yitirdi. Doktorların ’çaresiz hastalık’ olarak nitelediği NCL hastalığına yakalanan oğlunu daha iyi şartlarda yaşatabilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kitap yazan baba Büyüktanır, ’Aras bebek için bir kitap da sen al’ kampanyası başlatmıştı.

    Oğlunu bir süre daha yaşatmak için yurt dışından getirtilmesi gereken solunum cihazını almak amacıyla çabalayan babaya kampanyaya katılan birçok kişi destek verdi. Gazetelerde çıkan haberler, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla kampanya geniş kitlelere ulaştı. Galatasaray taraftarı olan Aras için Kuşadası Galatasaray Taraftarları Derneği de harekete geçti. Dernek yönetiminin evinde ziyaret ettiği ve 200’den fazla kitap alarak destek verdiği Aras Büyüktanır, solunum cihazına kavuşamadan dün gece sabaha karşı öldü. Aras’ın ölümü onun için çabalayanları üzdü.

    Etiketler: Aydın , Kuşadası , Aras Büyüktanır , son dakika
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