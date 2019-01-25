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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tayfur KARA / DHA
25.01.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Oğlu her gün 3 kilometre sırtında taşıyordu! Vali devreye girdi...

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Oğlu her gün 3 kilometre sırtında taşıyordu! Vali devreye girdi...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki hafta önce derenin taşması sonucu ulaşıma kapanan Gökçeçakmak Mahallesi'nde, oğlunun sırtında her gün 3 kilometre taşıyarak aile sağlığı merkezine götürüp getirdiği Kaniye Kasap (85) için Vali Osman Kaymak devreye girdi. Vali Kaymak'ın talimatı üzerine evinden sedye ile çıkarılan Kaniye Kasap, akciğer rahatsızlığının tedavisi için hastaneye yatırıldı. Hasarlı yolda da onarım çalışması başlatıldı.

Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi'nde iki hafta önce yoğun yağış nedeniyle dere taştı. Dere sularıyla balçığa dönen ve hasar oluşan mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yoldaki hasar giderilemeyince araçlar mahalleye giremedi, yaşam olumsuz etkilendi. Büyük zorluk yaşayan mahalle sakinlerinden Nihat Kasap da, akciğer rahatsızlığı nedeniyle iğne olması gereken annesi Kaniye Kasap'ı sırtında her gün 3 kilometre taşıyarak aile sağlığı merkezine götürüp getirmeye başladı.

VALİ DEVREYE GİRDİ

Ailenin yaşadığı zorluğu öğrenen Samsun Valisi Osman Kaymak, yardım için devreye girdi. Vali Kaymak, Çarşamba Kaymakam'ı Şükrü Yıldırım'a talimat vererek, Kaniye Kasap'a sağlık hizmeti sağlanmasını istedi. Eve giden ekipler, Kaniye Kasap'ı sedye ile alarak ambulansa taşıdı. Kaniye Kasap, götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Vali Kaymak, görüştüğü Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'dan da yolun onarılmasını istedi. Belediye ekipleri Gökçeçakmak ve Kemer Mahalleleri arasındaki yolun onarımı için çalışmalarına başladı.

Kaniye Kasap'ın oğlu Nihat Kasap, devletin kendilerine yardım eli uzattığını belirterek, Vali Osman Kaymak'a teşekkür etti.

Oğlu her gün 3 kilometre sırtında taşıyordu Vali devreye girdi...

Oğlu her gün 3 kilometre sırtında taşıyordu Vali devreye girdi...

Oğlu her gün 3 kilometre sırtında taşıyordu Vali devreye girdi...


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