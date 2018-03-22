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    Öğle namazı kaç rekat? Öğle namazı nasıl kılınır?

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 11:15 | Son Güncelleme:

    Vatandaşlar, Müslümanların ibadetlerinin önemli bir parçası olan öğle namazı hakkında merak ettikleri soruları internette araştırıyor. Peki öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazı nasıl kılınır?

    Öğle namazının kılınışını ve kaç rekat olduğunu öğrenmek isteyen ya da bu konudaki bilgilerini tazelemek isteyen vatandaşlar,  öğle namazı hakkında araştırma yapıyor. Öğle namazının kılınışını ve kaç rekat olduğuna dair bilgileri derledik.

    Öğle Namazı önce "4 rekat ilk sünnet" sonra "4 rekat Farz" sonra ise "2 rekat son sünnet" olarak kılınır. İşte öğle namazının kılınışı…

    Öğle Namazının 4 Rekat ilk sünnetinin kılınışı

    1. Rekat

    "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.

    İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.

    Sübhaneke duası okunur.

    "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

    Fatiha suresi okunur

    Zamm-ı sure okunur

    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

    "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir

    "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

    2. Rekat

    "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

    Fatiha suresi okunur

    Zamm-ı sure okunur

    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

    Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

    "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir

    Ettehıyyatü okunur.

    "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır

    3. Rekat

    "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

    Fatiha suresi okunur

    Zamm-ı sure okunur

    Kur'an'dan bir sure okuruz

    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

    "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

    "Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır...

    4. Rekat

    "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

    Fatiha suresi okunur

    Zamm-ı sure okunur

    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

    "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

    Oturuşta"Ettahiyyâtü" okunur

    "Allahümme Salli" okunur

    Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

    "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

    Öğle namazının 4 Rekat farzının kılınışı

    1. Rekat

    "Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir

    "Allahu Ekber" diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır

    Subhaneke okunur

    Euzü-besmele çekilir

    Fatiha suresi okunur

    Zamm-ı sure okunur

    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir

    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir

    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

    2. Rekat

    Ayağa kalkarak Kıyama durulur

    Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir

    Fatiha Suresi okunur

    Zamm-ı sure okunur

    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.

    Oturarak Ettahiyyatu okunur

    3. Rekat

    Ayağa kalkarak Kıyama durulur

    Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir

    Fatiha Suresi okunur

    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

    4. Rekat

    Ayağa kalkarak Kıyama durulur

    Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir

    Fatiha Suresi okunur

    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

    "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur

    Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

    “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam verilir

    Öğle namazının 2 Rekat son sünnetinin kılınışı

    1. Rekat

    "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir

    İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir

    "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

    Fatiha Suresi okunur

    Zamm-ı sure okunur

    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

    2. Rekat

    Ayağa kalkarak Kıyama durulur

    "Bismillahir rahmanir rahim" denilerek besmele çekilir

    Fatiha Suresi okunur

    Zammi sure okunur

    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir

    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir

    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

    "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur

    Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

    "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır

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